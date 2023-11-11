Каток в Новой Голландии начал работу, несмотря на плюсовую температуру

Жители и гости Санкт-Петербурга смогли провести время на катке в культурно-развлекательном пространстве Новая Голландия. Площадка заработала, несмотря на то, что в городе наблюдается плюсовая температура воздуха.

Организаторы ранее анонсировали запуск работы катка с 11 ноября. Площадь ледового покрытия составляет порядка 2 тыс. кв. метров, оно, как и прежде, разместилось около Главной сцены. Для комфорта гостей обустроена теплая крытая галерея. Билеты доступны на сайте и в киоске непосредственно в Новой Голландии.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге выдали ордер на оборудование Кленовой улицы и Манежной площади для проведения Рождественской ярмарки.

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