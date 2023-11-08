В Петербурге согласовали мероприятия Рождественской ярмарки на Манежной площади

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга выдала ордера на оборудование Кленовой улицы и Манежной площади для проведения Рождественской ярмарки, сообщили в ГАТИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

На Кленовой улице появится ледовый каток, карусель, фуд-траки и елка высотой до пяти метров. Высокую елку, до 20 метров, поставят в Ново-манежном сквере. По Караванной и Итальянской улице запустят праздничный паровоз. На Манежной площади разместится домик Деда Мороза.

Работы разрешены до 8 января 2024 года. Заказчик и исполнитель работ — СПб ГБУ «ЦККТРУ».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ГАТИ согласовала две другие площадки для Рождественской ярмарки — на Малой Садовой улице и на Московской площади.

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