В отношении Европейского университета в Петербурге составили два протокола

В Санкт-Петербурге составили два протокола в отношении Европейского университета по подозрению в участии в деятельности нежелательной организации. На проверку деятельности вуза обратили внимание в интернет-издании «Медиазона» (признано Минюстом РФ иностранным агентом).

Дело по протоколам поступило в Дзержинский районный суд 10 ноября, следует из карточки на сайте. Документы составлены по ст. 20.33 КоАП (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Судебные заседания по делу пока не назначены.

Деятельность Европейского университета в мае 2023 года проверила прокуратура на предмет исполнение законодательства об образовании, сообщает «Ъ». Уже осенью Генеральная прокуратура признала Центрально-Европейский университет в Австрии нежелательным. По информации СМИ, с этим образовательным учреждением сотрудничали работники петербургского вуза.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Рособрнадзоре заявили, что не проверяли работу Европейского университета в Петербурге.

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