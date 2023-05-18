В Рособрнадзоре заявили, что не проверяют Европейский университет в Петербурге

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опровергла информацию о своем участии в проверке деятельности Европейского университете в Петербурге.

«Рособрнадзор не проводит в данном вузе внеплановую проверку. Все вопросы по этой теме рекомендуем адресовать прокуратуре Санкт-Петербурга»,— цитирует сообщение ведомства 18 мая «Интерфакс».

Напомним, ранее стало известно о выездной проверке деятельности Европейского университета, проводимой прокуратурой совместно с представителями Рособрнадзора. В вузе рассказали, что комиссия проверяет документацию по учебному процессу. Уточнялось, что продлится проверка до 13 июня 2023 года.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте