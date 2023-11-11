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Коммерсантъ FM
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Moody's ухудшило прогноз рейтинга США на негативный

Рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтинга США со стабильного на негативный. Решение принято из-за большого дефицита бюджета и снижения доступности долга. Администрация Джо Байдена не согласна с изменением прогноза.

«Продолжающаяся политическая поляризация в Конгрессе США повышает риск, что сменяющиеся правительства не смогут достичь консенсуса по фискальному плану, который направлен на снижение доступности долга»,— говорится в заявлении Moody's (цитата по Reuters).

Вместе с тем агентство сохранило долгосрочный рейтинг США на уровне AAA. Оно отмечает высокую «институциональную и управленческую мощь США», которая поддерживается «эффективностью денежно-кредитной и макроэкономической политикой».

Американские власти не согласились с решением агентства по смене прогноза. «Хотя заявление Moody's сохраняет рейтинг США на уровне AAA, мы не согласны переходом к негативному прогнозу. Американская экономика остается сильной, а казначейские ценные бумаги являются самыми надежными и ликвидными активами в мире»,— говорится в заявлении замминистра финансов Уолли Адейемо. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в свою очередь отметила, что изменение прогноза является «еще одним следствием экстремизма и дисфункции» республиканцев в Конгрессе.

Moody's остается последним из трех крупнейших агентств, которое сохраняет рейтинг США на высшем уровне. Fitch понизило его с AAA до AA+ в августе, S&P удерживает его на уровне AA+ с 2011 года.

О причинах снижения рейтинга Fitch — в материале «Ъ» «У США отошла вторая ступень».

Леонид Уварчев

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