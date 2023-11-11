Даниил Медведев стал совладельцем киберспортивной команды M80

Российский теннисист Даниил Медведев «присоединился к группе владельцев» M80, говорится в сообщении киберспортивной команды. M80 базируется в США.

«Поскольку мы продолжаем создавать киберспортивную организацию мирового уровня, присоединение Даниила к M80 усиливает нашу концепцию»,— говорится в сообщении команды в соцсети X. «"М" (в названии.— "Ъ") всегда стояла для Медведева»,— пошутили в M80.

M80 соревнуется в играх Counter-Strike 2, Valorant, Rocket League и Rainbow Six Siege. В состав команд входят граждане Великобритании, Канады, Франции, Болгарии, Вьетнама, США и ряда других стран.

27-летний Медведев — третья ракетка мира, ранее занимал первое место в рейтинге теннисистов. Поклонник игр Rainbow Six Siege, Fortnite и NHL.

Леонид Уварчев