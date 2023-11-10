Главные новости за 6 — 10 ноября. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко возглавил делегацию в Китай. Внешнеторговый оборот региона и страны составил по итогам августа этого года порядка 10 млрд руб., за весь прошлый год было 8 млрд руб.

В саратовские электросети вложат 4 млрд руб. до 2027 года.

В Саратове начали поиск подрядчика для освобождения Привокзальной площади. Власти готовы заплатить почти 10 млн руб. за снос бывшего комбината питания Приволжского филиала РЖД.

В День народного единства в Саратовской, Астраханской и Волгоградской областях прошли крупные праздничные концерты. В Пензенской ограничились «Ночью искусств». В этот же день все субъекты отчитались об организации стендов на Международной выставке-форуме «Россия». В павильонах ВДНХ регионам предстояло проиллюстрировать свои планы на будущее, продемонстрировать потенциал. Одним из самых популярных в первый же день стал волгоградский стенд — в числе прочего на нем была представлена 3,5-метровая копия Родины-матери. Саратовская область выделилась гармонистами и настольным хоккеем. Эксперты отметили, что не всем регионам удалось «попасть в тренд».

После сообщений в СМИ о провале Саратовской области на выставке-форуме «Россия» пост оставила заместитель регионального министра культуры Татьяна Астафьева. Такое решение некоторые депутаты облдумы назвали логичным, другие — странным, а деятели культуры — трагическим. Как неудачное содержание стенда региона на ВДНХ власти расценили находившихся там куклу-Петрушку, гармонистов и т. д. Политологи считают, что суть проблемы не в Петрушках, а в непроработанной деловой программе.

Власти Волгоградской области внесли в областную думу законопроект об увеличении на две тысячи рублей стоимости патента на работу для иностранных граждан. Инициативу депутаты объясняют быстрым ростом зарплат в регионе, а также желанием «поддержать рынок труда». Наблюдатели полагают, что дело в планируемом повышении сборов в областной бюджет и это одна из возможностей.

В Саратове на Славянской площади сделают бульвар и «выделенку» для общественного транспорта. Дорогу же планируют расширить.

В программе «Первого канала» «Мужское/Женское» обсудили проблему жителей многоэтажки на ул. Полиграфическая. В доме 1939 года постройки нет горячей воды, стены заросли грибком, отопление почти не работает. Доклад о ситуации запросил глава СКР Александр Бастрыкин. Ремонт дома чиновники предлагают провести силами управляющей компании. Обещают помочь, но пока что только с «дорожной картой» мероприятий. Жильцам предлагают отселиться в «маневренные» квартиры. /doc/6322374 После выхода передачи глава района Дмитрий Плеханов ушел в отпуск. /doc/632261 Городские власти сообщили, что дом попал в федеральную программу и его должны расселить к концу 2026 года. Жителям предложили обратиться за получением временного жилья.

Саратовская область просит у Минкульта финансирование на 11 проектов. Речь идет о работах, запланированных на 2024 год.

В Саратовской области многодетные семьи освободят от платы за детский сад. Инициативу оплатят средствами регионального бюджета.

В Марксе пытаются вернуть водоканал из частных рук. История длится с 2006 года. Тогда МУП преобразовали сразу в два ООО: первое подает воду, второе — отводит. С тех пор из кранов горожан течет грязь, часто водоснабжение просто отключают.

Волгоградский и Саратовский губернаторы Андрей Бочаров и Роман Бусаргин отправились на форум в Казахстан.

Бенефициаров НВК банка хотят привлечь к субсидиарной ответственности на 4,7 млрд руб. Фигурантами по делу проходят 14 человек, включая бывшего председателя правления НВК-Банка Владимира Кравцева.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал «Ъ — Средняя Волга» о визите в Китай. Глава региона участвовал во встрече с крупными производителями, официальными лицами и представителями научной общественности. Господин Мельниченко уточнил нам суммы возможных инвестиций.

Депутаты Волгоградской областной думы определили правила работы над изменениями в областном бюджете — теперь все корректировки будут проходить через спецкомиссию, куда помимо депутатов войдут и представители исполнительной власти.

В Энгельсе завтра обещают массовые катания на коньках. Решение приняли после визита спикера ГД Вячеслава Володина. Политик поинтересовался, почему достроенный три месяца назад Ледовый дворец до сих пор не открыли.

В Саратове будут развивать поселки Соколовый, Дачный, Жасминный и Поливановка. Речь идет о территории возле будущей промышленной зоны на 22 предприятия минимум — Столыпинского индустриального парка. Ранее местные жители пытались добиться переноса строительства подальше от их домов и природного памятника «Кумысная поляна», но власти наотрез отказались.

Саратовский электротранспорт передадут области в 2027 году. Ранее отдать управление муниципальными маршрутами региону намеревались до 1 октября 2022 года, после перенесли на год, потом — на 2024-й.

Дарья Васенина

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