Дом, который починит ЖЭК

Накануне в Энгельсе чиновники районной администрации и управляющая компания «Покровск» договорились о содержании аварийного дома на ул. Полиграфической. О том, что его жильцы жалуются на плохое состояние строения и требуют скорейшего расселения 7 ноября рассказали в сюжете на Первом канале. После этого ситуацией заинтересовался Следственный комитет. России. Вчера же ведомство сообщило, что его руководитель Александр Бастрыкин потребовал проинформировать его о результатах проверки. Городские чиновники сообщили, что дом попал в федеральную программу, и его должны расселить к концу 2026 года, а нуждающимся жителям предложили обратиться за получением временного жилья. В облдуме пообещали проконтролировать ­ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Износ дома на Полиграфической составляет 71%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Износ дома на Полиграфической составляет 71%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушений прав жителей многоквартирного дома в Саратовской области, дело по ст. 293 УК РФ было возбуждено ранее СУ СК России по Саратовской области. После выхода телепередачи с участием жителей дома следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ.

Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Саратовской области Костину Д.А. доложить о промежуточных результатах расследования уголовного дела, ходе проверки и мерах, принимаемых по восстановлению жилищных прав граждан.

«В центральном районе города Энгельса рядом с роскошной новостройкой стоит аварийный дом, которому 84 года. Дыры в стенах, крыша, которая может рухнуть в любую секунду,— все это терпят жители, большинством из которых являются дети и пенсионеры. Жильцы воюют с администрацией и бездействующей управляющей компанией уже долгое время, но добиться расселения у них так и не получается»,— говорится в описании выпуска «Мужского/Женского».

В день выхода передачи 7 ноября глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов ушел в отпуск. До этого в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, с июня 2022 года по январь 2023-го фигурант организовал передачу администрации в дар автомобиля — следователи считают, что из личной заинтересованности (см. «Ъ» от 4 мая).

В региональном СКР «Ъ» уточнили, что ведомство ведет проверку на предмет наличия оснований для возбуждения уголовного дела по статье об оказании услуг ненадлежащего качества (ст. 238 УК РФ), предполагаемых фигурантов в ведомстве не ­назвали.

В эфире Первого канала выступили местные жители, в числе которых была мать 10-летней Кристины. В апреле на голову проходившей мимо аварийного дома девочки упал кусок бетонной облицовки. Врачам пришлось наложить семь швов, рассказала Екатерина Пикалова.

Энгельсские чиновники утвердили программу переселения из аварийного жилья до 2026 года 11 ноября 2022 года; ее финансирует местный бюджет, областной бюджет, а также учрежденная Российской Федерацией ППК «Фонд развития территорий» (ФРТ). Согласно документу, на реализацию первого этапа программы (2022–2023 гг.) муниципалитет выделил 96 млн руб., область — более 800 млн руб., а ФРТ — менее 1,5 млрд. Сведений о финансировании следующих этапов в постановлении нет.

Местная жительница Светлана Кузьмина рассказала об истории дома: изначально там была типография, а затем — общежитие швейной фабрики. До 2010 года МКД находился в ведении предприятия, после закрытия фабрики перешел муниципалитету. Горожанка отметила, что до этого момента в доме были горячая вода и отопление, работали вахтеры. Городе перевел здание на новую котельную. «Просто поддерживали тепло, чтобы мы не замерзли»,— прокомментировала качество отопления госпожа Кузьмина. По ее словам, горячую воду после этого отключили навсегда. Жительница дома уточнила, что изначально его должны были расселить до 26 августа 2024 года, но позднее срок перенесли, хотя износ дома составляет 71%.

Ситуацию с домом на ул. Полиграфическая прокомментировал заместитель главы Энгельсского района Евгений Шпольский. Сообщение опубликовала пресс-служба муниципальной администрации. Господин Шпольский уточнил, что дом вошел в федеральную программу и будет расселен до 31 декабря 2026 года. «Это четвертый этап указанной программы, сейчас идет реализация первого и второго этапов. Ситуация в доме, действительно, сложная — в противном случае он не получил бы статус аварийного и не попал под переселение. Однако, в отличие от многих других аварийных домов, здесь есть управляющая компания — УК «Покровск», которая будет проводить работы в рамках средств на содержание дома, до момента расселения»,— резюмировал ­чиновник.

Замглавы пообещал обсудить с руководством управляющей компании «дорожную карту», чтобы учесть «реальные возможности и сложившуюся ситуацию». «Со своей стороны муниципалитет окажет необходимую помощь в предоставлении маневренного жилья тем, кто в нем нуждается. На сегодняшний день в администрацию поступило только два (соответствующих. — «Ъ») заявления»,— рассказал Евгений ­Шпольский.

По его словам, в скором времени пройдут встречи с жильцами МКД. Им объяснят, как получить «маневренную» квартиру и оформить необходимые ­документы.

По данным Kartoteka.ru, ООО «УК „Покровск“» создана в мае 2018 года, уставный капитал — 10 тыс. руб., численность персонала — три человека. Чистая прибыль фирмы составила в 2022 году 3,7 млн руб. (+207% год к году), баланс — 54,4 млн руб. (+6%). Генеральным директором организации является Олег Пулин, его предшественники сменяли друг друга раз в год: Олег Яковлев (вступил в должность 29 июля 2020), Александр Цулимов (6 сентября 2019), снова Олег Пулин (4 июня 2019), Александр Корнаухов (май 2018). 100% УК принадлежит Игорю Ямгурову. Коммерсанту также принадлежат рекламное агентство ООО «Алфавит» и «Фиделити групп» (ОКВЭД: розничная торговля, в т.ч. в интернете).

Господин Пулин, по информации Kartoteka.ru, возглавляет еще несколько компаний. Также коммерсант владеет ООО «УК Добрый дом» (численность персонала — один человек) и ООО «УК „Фортуна“» (персонал — девять человек, совладелец 50% — Оксана Рахматулина) — после банкротства сначала стала ООО «УК „Благо­устройство С“», затем — ООО «Духовое» (ОКВЭД: охота, отлов и отстрел диких животных, предоставление соответствующих услуг).

Олег Пулин рассказал «Ъ», что встреча с чиновниками прошла 8 ноября. По его словам, удалось договориться о разделении работ между УК и муниципалитетом. Посвятить корреспондента в подробности гендиректор фирмы не смог.

«Штат управляющей компании больше: порядка 12 человек, плюс субподрядчики на аутсорсинге, поэтому сотрудников, которые имеют к этому отношение, довольно много»,— прокомментировал господин Пулин указанную в открытых источниках численность персонала (три человека).

Заместитель председателя комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Дмитрий Полулях (ЕР) пообещал «Ъ» детально рассмотреть вопрос дома на Полиграфической с коллегами и проконтролировать соблюдение прав жильцов. «Сроки расселения должны быть разумными. Но, к сожалению, в данном случае их назвать таковыми нельзя»,— признал господин Полулях. Собеседник отметил, что на данный момент обращений от местных жителей в регпарламент не ­поступало.

Дарья Васенина