Волгоградский губернатор Андрей Бочаров отправился в Казахстан

Делегация Волгоградской области во главе с губернатором Андреем Бочаровым прибыла в Казахстан для участия в XIX форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщает пресс-служба региональной администрации. Основная тема мероприятия — «Сельское хозяйство — основа сильной экономики»; участники встретились в городе Костанай. В рамках форума предусмотрено совместное заседание Российско-Казахстанского и Казахстанско-Российского деловых советов.

Волгоградская делегация накануне мероприятия посетила ведущие предприятия Костанайской области, а сотрудники областного комитета сельского хозяйства обсудили с казахстанскими коллегами животноводство и защиту растений.

По итогам января-августа 2023 года «Казахстан занял первое место по объему взаимной торговли среди сотни стран-партнеров Волгоградской области. Внешнеторговый оборот увеличился на 65,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года», сообщили в пресс-службе губернатора.

В 2022 году, по словам чиновников, объем прямого экспорта в Казахстан сельхозпродукции вырос в 1,5 раза по отношению к 2021 году. В республику поставляют корма для животных, сухую сыворотку, соки и детское питание, муку, крупы, хлопья, кондитерские изделия, зерновые и зернобобовые культуры.

Никита Маркелов

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