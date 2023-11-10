В Саратове будут развивать поселки Соколовый, Дачный, Жасминный и Поливановка

По поручению главы саратовской администрации Лады Мокроусовой в городе создали рабочую группу по вопросам развития поселков Соколовый, Жасминный, Поливановка и Дачный, сообщила пресс-служба мэрии.

В состав группы включили заместителей главы Саратова, руководителей структурных подразделений, Ленинского и Гагаринского районов, где расположены указанные поселки.

Рабочей группе предстоит сформировать план развития территорий на 2024-2025 годы. На первом этапе собираются проанализировать настоящее состояние инфраструктуры, соцобъектов, уровень благоустройства. «Аккумулируются все запросы жителей поселков, которые звучали на встречах», — заверили чиновники.

Напомним, главным вопросом, волнующим жителей выше перечисленных поселков, в последние месяцы стало строительство промзоны возле их домов и дач — Столыпинского индустриального парка (СИП). Власти неоднократно обещали учесть все пожелания саратовцев, но так и не услышали основное — перенос места.

Сегодня с местными жителями продолжают обсуждать концепцию СИП, вынести промышленную зону на 22 площадки минимум за черту города чиновники так и не согласились, использовать существующие заброшенные саратовские площадки — тоже. В частности, горожан волнует судьба прудов Шмидтов, в которые управляющая компания СИП вознамерилась выводить стоки промзоны.

«На следующем этапе проект развития (поселков — „Ъ“) будет представлен на встречах для обсуждения с жителями — для дополнений и возможных корректировок», — сказано в релизе. Предложения о развитии территорий принимают на электронную почту: saratovmer@mail.ru.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.