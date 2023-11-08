Саратовская область просит у Минкульта финансирование на 11 проектов

Комитет культурного наследия (ККН) Саратовской области подал в федеральное Министерство культуры 11 заявок на финансирование работ на объектах культурного наследия (ОКН) в федеральной собственности, сообщил с брифинга главы ведомства — министра Владимира Мухина корреспондент издания «Общественное мнение».

Речь идет о работах, запланированных на 2024 год. Девять заявок подали на разработку проектно-сметной документации для дома художника Михаила Врубеля на ул. Университетская, здания научной библиотеки Саратовского государственного университета (СГУ) на той же улице, торговой школы на ул. Заулошнова, здания крестьянского банка на Советской, биржи на Радищева, больницы на Большой Садовой, доходного дома Медведева («Дом художника») на ул. Московская.

Две заявки ККН касались выделения средств для проведения работ на следующих ОКН: учебный корпус № 2 СГУ на ул. Московская (174,5 млн руб.) и корпуса № 4 Медуниверситета на ул. Большая Казачья (202 млн руб.). Минкульт может переоценить стоимость проектов.

Дарья Васенина

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