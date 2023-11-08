В Саратове на Славянской площади сделают бульвар

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин во время рабочей поездки в Саратовскую область обсудил с местными властями планы по «развитию» Славянской (Предмостовой) площади, сообщили в Telegram-канале «Володин. Саратов».

В релизе напомнили, как ранее выделяли средства на расселение ветхого и аварийного жилья на въезде в Саратов. Горожанам уже предоставили новые квартиры. «На освободившейся территории предлагается взять за основу проект, разработанный городскими архитекторами еще в 70-х годах», — уточняется в сообщении.

Речь идет о расширении дороги, выделении отдельной полосы для общественного транспорта и создании бульвара. Первую часть плана господин Володин предложил обсудить со специалистами «Саратовского государственного технического университета», последнюю — с местными жителями.

«Пригласите автомобилистов, тех, кто работает на автобусах, на троллейбусах, да просто автолюбителей. Если дельные предложения прозвучат, давайте их учтем», — предложил политик. Предполагается, что реализовать проект могут следующим летом.

Дарья Васенина

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