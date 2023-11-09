В Саратовской области многодетные семьи освободят от платы за детский сад

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в личном Telegram-канале о планах освободить многодетные семьи региона от платы за детские сады.

Господин Бусаргин отметил, что при изучении системы компенсаций, чиновники рассматривали варианты в зависимости от количества детей. «За первого — 20% от стоимости, за второго — 50%, за третьего и последующих — 70%. Где-то на третьего и последующих был выше в зависимости от вклада муниципалитетов», — уточнил глава региона.

Теперь Роман Бусаргин решил выступить в Саратовской областной думе с инициативой освободить от платы за детсады все многодетные семьи. Расходы лягут на региональную казну. Губернатор отметил, что речь идет о «серьезной» сумме.

Мера поддержки затронет более 15 тыс. несовершеннолетних жителей Саратовской области. Губернатор выразил надежду сыскать поддержку депутатов.

Дарья Васенина

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