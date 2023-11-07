В саратовские электросети вложат 4 миллиарда рублей до 2027 года

Коммунальные и транспортные предприятия запланировали вложить в развитие электросетей Саратовской области порядка 4 млрд руб. до 2027 года, сообщает региональное министерство промышленности и энергетики. По словам чиновников, инвестиционные программы с представителями организаций согласовали на заседании межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе.

В правительстве перечислили готовые к вложениям компании: АО «СПГЭС», АО «Облкоммунэнерго», ООО «ЭЛТРЕЙТ», АО «НЭСК», филиал «Уральский» АО «Оборонэнерго», Приволжская и Юго-Восточная дирекции по энергообеспечению — структурные подразделения Трансэнерго — филиала ОАО «РЖД», ОАО «Объединенная энергетическая компания», ООО «Промэнерго» (Балаково), Саратовский филиал ООО «Газпром энерго» и электросбытовая компания ПАО «Саратовэнерго».

«В следующем, 2024 году, капиталовложения достигнут 1,4 млрд рублей. Согласованные программы предусматривают модернизацию, строительство и ввод новых объектов электросетевого хозяйства для повышения надежности электроснабжения», — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства — министра промышленности и энергетики области Михаила Торгашина.

В региональном кабинете министров добавили, что объем вложений будет корректироваться в зависимости от тарифной политики.

Никита Маркелов

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