Саратовский электротранспорт передадут области в 2027 году

Саратовское правительство отказалось от скорых планов забрать в ведомство общественный транспорт Саратова и Энгельса. Такой вывод можно сделать по внесенному губернатором Романом Бусаргиным в областную думу законопроекту, текст которого опубликовали на сайте регпарламента.

Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в закон Саратовской области «О перераспределении между органами государственной власти и органами местного самоуправления (МСУ) полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом и внесении изменений в региональный закон «О наделении органов МСУ полномочиями по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам».

«Закон о перераспределении» вступил в силу 28 декабря 2021 года и подразумевает наличие полномочий по управлению общественным муниципальным транспортом Саратова и Энгельса у органов МСУ, уточняют в пояснительной записке к новому законопроекту.

Сегодня в Саратове по концессионной модели (государственно-частное партнерство — «Ъ — Средняя Волга») реконструируют трамвайную сеть — строят линию скоростного трамвая и путепровод на транспортном узле «Стрелка» в Кировском районе. Соответствующее соглашение, говорится в документе, заключили 17 октября 2022 года до 31 декабря 2047-го между городом, областью и концессионером — ООО «СГЭТ». По информации Kartoteka.ru, указанное предприятие создали в апреле прошлого года специально под проект скоростного трамвая, учредитель и единственный бенефициар — министерство транспорта и дорожного хозяйства региона, первым гендиректором был Иван Болдырев, нынешний — Сергей Моисеев. Деятельность саратовского электротранспорта курирует одноименный МУП.

Период реконструкции — 2023-2026 годы. Сумма вложений составляет сегодня 17,341 млрд руб. На обновление подвижного состава из бюджета РФ выделили 700 млн руб. Первый технический рейс планируют запустить по части маршрута в январе 2024 года. «В случае передачи полномочий по организации регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на областной уровень будут нарушены условия соглашения», — объясняют чиновники. «В целях реализации проекта имеется необходимость перераспределения полномочий по организации регулярных перевозок... по окончании инвестиционной фазы проекта с 2027 года», — так, срок передачи полномочий по управлению общественным транспортом Саратова и Энгельса перенесли на несколько лет.

Ранее передать управление муниципальными маршрутами на региональный уровень намеревались до 1 октября 2022 года, после перенесли на год, потом — на 2024 год. Реализация проекта скоростного трамвая затянулась. Сегодня в Саратове отложили реконструкцию третьего маршрута из-за проблем на восьмом и девятом.

Дарья Васенина

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