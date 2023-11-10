Бюджетные поправки пройдут отбор

Депутаты Волгоградской областной думы определили правила работы над изменениями в областном бюджете — теперь все корректировки будут проходить через спецкомиссию, куда помимо депутатов войдут и представители исполнительной власти. Народные избранники отмечают, что так работа над бюджетом станет оперативнее, на чем настаивала администрация региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году на территории Волгоградской области запланирована реализация 26 государственных программ общей стоимостью порядка 166 млрд руб.

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ В 2024 году на территории Волгоградской области запланирована реализация 26 государственных программ общей стоимостью порядка 166 млрд руб.

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Заседание Волгоградской областной думы 9 ноября удивило форматом — обсуждение всего пяти вопросов повестки потребовало более двух часов при том, что нередко и 40 вопросов депутаты рассматривали быстрее. Дело в том, что мероприятие фактически стало подготовительным к запланированному на 16 ноября первому рассмотрению проекта областного бюджета на 2024 и плановый период 2025–26 гг.

Ключевым на пленарке стал «парламентский час» с обсуждением основных направлений бюджетной и налоговой политики на предстоящий период. Доклад сделал первый замгубернатора — председатель комитета финансов Александр Дорждеев. По общему мнению депутатов, с которыми удалось пообщаться «Ъ», ничего принципиально нового он не сообщил. «Было некоторое ощущение, что он больше убеждал себя, чем нас,— признался один из депутатов от «Единой России», пожелавший остаться анонимным,— впрочем его выступления у меня всегда оставляют такое впечатление».

Господин Дорждеев заверил народных избранников, что в бюджетном планировании «акценты смещаются с антикризисной повестки на выстраивание долгосрочной стратегии устойчивого развития». При этом замгубернатора несколько раз ссылался на выступления губернатора Андрея Бочарова на тему планов развития всего региона и отдельно волгоградской агломерации на десятилетний период.

Вице-губернатор, в частности, рассказал, что в общем на финансирование строительства и ЖКХ в 2024 году запланировано 22,5 млрд руб. При этом, например, на финансирование дорожного хозяйства в муниципалитетах с населением до 300 тыс. человек теперь предусмотрено 200 млн руб. в год — рост к бюджету этого года двухкратный. На реализацию национальных проектов социальной направленности регион планирует потратить почти 32 млрд руб. Ассигнования муниципалитетам составят порядка 8,3 млрд руб. Кроме того, в 2024 году на территории региона планируется реализация 26 государственных программ, финансовое обеспечение которых составит 166 млрд руб.

Завершая доклад, Александр Дорждеев похвалился тем, что, по его мнению, устойчивость бюджета региона — это «результат совместной работы всех участников бюджетного процесса» — обладминистрации, депутатов и муниципальных органов.

Слова господина Дорждеева несколько разошлись с документом, который депутаты одобрили буквально сразу после — как раз по настоянию администрации дума утвердила создание комиссии по рассмотрению предложений об изменении бюджетных ассигнований. В ее состав войдут депутаты и представители областных органов власти. Администрация пояснила: процедура предусмотрена на федеральном уровне и уже «действует в ряде регионов страны».

Депутат Владимир Ефимов («ЕР») отмечает, что представители администрации настаивали на повышении оперативности работы облдумы при принятии поправок о бюджете. «Такой необходимости, если честно, нет. С точки зрения бюджетного процесса дума и сейчас работает как часы — с момента поступления поправок максимум через неделю мы уже можем приступать к первому чтению», — полагает господин Ефимов.

«Оперативности нам вполне хватает,— констатирует Владимир Ефимов,— такое положение действительно есть в качестве рекомендаций к бюджетному кодексу, но, насколько я знаю, никакие регионы этого не внедрили. В любом случае все изменения в бюджет в конечном итоге принимаются только поправками в бюджет (голосованием облдумы. — «Ъ»). И это не меняется».

Депутат от КПРФ Алексей Буров также отмечает, что комиссия «по сути будет носить рекомендательный характер». «В новых условиях могут возникать разные точки зрения, в том числе и по перераспределению финансов»,— признает господин Буров, отмечая, что «это, наверное, неплохо».

На этом же заседании депутаты одобрили увеличение коэффициента «региональных особенностей рынка» труда, которое поднимет ежемесячный платеж за патент каждого иностранного работника с 4,9 до 6,9 тыс. руб.

Ярослав Малых, Волгоград