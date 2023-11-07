Гастарбайтеров оценили в 7 тысяч рублей

Власти Волгоградской области внесли в областную думу законопроект об увеличении на две тысячи рублей стоимости патента на работу для иностранных граждан. Инициативу депутаты объясняют быстрым ростом зарплат в регионе, а также желанием «поддержать рынок труда». Наблюдатели же полагают, что дело в планируемом повышении сборов в областной бюджет, и это одна из возможностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным Волгоградстата в 2022 году средняя заработная плата в сельском хозяйстве превышала 44 тыс. рублей

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ По данным Волгоградстата в 2022 году средняя заработная плата в сельском хозяйстве превышала 44 тыс. рублей

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В 2024 году стоимость патента для иностранцев, работающих в Волгоградской области, вырастет на 2009 рублей и составит 6912 руб. ежемесячного платежа за одного работника. Это следует из законопроекта, внесенного в Волгоградскую областную думу администрацией региона. Для лиц, приезжающих в область на работу из-за границы, предлагается увеличить коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда. С 2019 года и до сих пор он составляет 1,8, а с 2024-го по предложению администрации региона может быть увеличен до 2,4. После принятия этих норм Волгоградская область по этому показателю и по патентным платежам встанет в один ряд с такими регионами, как Севастополь (2,49 и 6783 руб.) или Краснодарский край (2,5 и 6810 руб.).

В соседних Астраханской и Ростовской областях региональный коэффициент сейчас 1,826 и 1,8 соответственно.

В сопроводительных документах к законопроекту, завизированных первым вице-губернатором Волгоградской области — председателем областного комитета финансов Александром Дорждеевым, повышение регкоэффициента объясняется необходимостью защитить на рынке труда права местных жителей. В региональном АПК устойчиво растет средняя заработная плата, что делает отраслевые вакансии привлекательными для заполнения волгоградцами, сказано в документах. По данным Волгоградстата, в 2022 году средняя заработная плата «в отраслях „сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство“, „строительство“ составила 44108,0 руб., соответственно ежемесячный НДФЛ составляет 5734 руб.», отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

При этом по прогнозу социально-экономического развития региона, который и готовит ведомство Александра Дорждеева, рост зарплат в нынешнем году составит 12,9%, а в следующем году — 10,6%. Таким образом, делают вывод региональные власти, НДФЛ в названных отраслях в среднем составит 7160 руб. ежемесячно. По этой логике несправедливо, если гастарбайтеры будут отчислять только 4903 руб. (размер платы за патент сегодня. — «Ъ»).

Доктор экономических наук, профессор Волгоградского филиала РЭУ имени Плеханова Игорь Бельских считает, что выкладки чиновников не безупречны по части методики. «Они всегда используют рестроспективный анализ, прогнозируя будущее из текущих результатов, хотя для прогнозирования надо учитывать массу факторов, включая инфляцию по разным направлениям, политику Центробанка и так далее. Кроме того, вообще есть вопросы к действующим цифрам по учету в части того, какой реальный рост зарплат и каков их уровень,— рассуждает экономист,— по косвенным данным и наблюдениям зарплаты, особенно в некоторых сферах, в первую очередь в сфере услуг, существенно ниже средних официальных показателей». «Хотя в стройке, действительно, зарплаты неплохие, с этим не поспоришь»,— добавил господин Бельских.

Традиционно большая часть иностранных рабочих в Волгоградской области заняты в сельском хозяйстве. Председатель профильного комитета областной думы Владимир Ефимов напоминает, что из-за проблем со ввозом рабочей силы в ковидный период многие аграрии «существенно увеличили» долю механизации в своем производственном процессе», что делает отрасль некритически зависимой от иностранных работников, по крайней мере, в конечной стоимости продукции.

«Гораздо сильнее влияют курсовые колебания, стоимость, скажем, семян, а по овощной продукции большинство— это пока еще импорт, чем такие изменения цены патента. Но потребность в рабочих руках, конечно, существует»,— уточнил господин Ефимов.

Комитет по бюджету и налоговой политике рекомендовал думе принять закон сразу в двух чтениях на ближайшем заседании, которое состоится 9 ноября.

Член комитета, вице-спикер обл­парламента Дмитрий Калашников (СЗРП) убежден, что это решение никак не повлияет на серый рынок труда иностранцев. «Прямой взаимосвязи точно никакой нет. Добропорядочные предприниматели будут придерживаться этой позиции, а низкие ставки никого не смогут мотивировать выйти из тени,— полагает депутат,— кстати, в наших заявках на рабочую силу не только страны СНГ, но и, скажем, БРИКС. Я недавно разговаривал с предпринимателем, который намерен привлекать строителей из Индии и делать все по правилам. Кроме того, многие наши предприниматели задумались о развитии собственного кадрового потенциала, о работе со среднеспециальными учебными заведениями, так что это решение поможет еще и развитию нашего рынка труда».

В обосновании законопроекта отмечено, что его принятие позволит получить в 2024 году почти 1,1 млрд руб. поступлений — вдвое больше показателей доковидного 2019го. В сравнении с нынешним годом доходы от патентов в консолидированный бюджет должны вырасти на 324 млн руб., в том числе на 162 млн непосредственно в областной бюджет. Игорь Бельских отмечает, что это и есть главная мотивация нового закона.

«У регионалов стоит задача найти дополнительные источники в бюджеты, потому что в следующем году сокращается поддержка федерального бюджета, об этом говорили еще летом и только сейчас эти перспективы становятся реальными,— объясняет профессор,— думаю, что это первый шаг. Может вырасти, например, налог на недвижимость. Ведь заканчивается переходный период по расчету кадастровой стоимости. Если внимательно посмотреть, то и другие источники смогут найти, не сомневаюсь».

Ярослав Малых