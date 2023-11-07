В Саратове начали поиск подрядчика для освобождения Привокзальной площади

Власти Саратова готовы заплатить почти 10 млн руб. за снос бывшего комбината питания Приволжского филиала РЖД, расположенного за зданием общежития по адресу Привокзальная площадь, 12. Соответствующий аукцион администрация Кировского района города разместила на портале «Госзакупки».

Демонтажу подлежат семь сооружений общей площадью более 2 тыс. кв. м.

В карточке закупки отмечается, что комплекс находится в аварийном состоянии: в ряде построек отсутствуют металлические перемычки и часть перекрытий. Снос предстоит вести исключительно с помощью техники.

Срок окончания работ установлен до 15 декабря 2023 года.

О реконструкции саратовского вокзала власти региона и ПривЖД начали говорить еще с 2016 года; в 2020 железнодорожники заявляли, что на работы выделено порядка 1,5 млрд руб. Тогда же с баланса организации городу под расселение было передано здание общежития на Привокзальной, 12. Возглавлявший Саратов Михаил Исаев обещал расселить здание до конца 2020 года, однако работы так и не начались.

В августе 2023 года городские чиновники начали движение в направлении реновации территории. В частности, к сносу запланировали выявленный объект культурного наследия (ОКН), памятник конструктивизма начала 30-х годов постройки, расположенный по адресу Аткарская 31. Чиновники уже оспаривают в суде документ областного комитета культурного наследия о признании здания выявленным памятником.

Помимо того, городские власти попросили прокуратуру проверить законность расположения рынка на пересечении улиц Аткарская и Кутякова.

Никита Маркелов

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