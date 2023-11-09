Бенефициаров НВК банка хотят привлечь к субсидиарной ответственности на 4,7 млрд

Арбитражный суд Саратовской области принял к рассмотрению заявление кредитора АО «НВКбанк» о привлечении к субсидиарной ответственности бенефициаров финансовой структуры Владимира Кравцева и Владислава Бурова. Сумма требований составляет почти 4,7 млрд руб. Соответствующее ходатайство подал один из кредиторов — ООО «Тендер-Консалт».

Арбитражный суд Саратовской области признал «НВК банк» банкротом, в апреле 2020 года, в июне 2021 года «Тендер Консалт» включился в реестр кредиторов после того, как приобрел по уступке требования ООО «Ямал-ЛТД» в размере почти 9 млн. руб. По данным на 2021, год общие долги предприятия оценивались в сумму порядка 10 млрд. руб.

Заявление о банкротстве поступило в суд от ГК «Агентство по страхованию вкладов» после того, как Центробанк РФ отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. Тогда регулятор сообщил, что банк систематически занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности и тем самым скрывал свое реальное финансовое положение.

В июне 2020 года по материалам прокурорской проверки МВД завело уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении работников НВК-Банка. Выяснилось, что в 2016–2017 гг. руководство и сотрудники финансовой организации вывели активы банка, заключая кредитные договоры с компаниями, имеющими сомнительную платежеспособность или заведомо неплатежеспособными. Ущерб организации, который привел ее к банкротству, оценили более чем в 2,9 млрд руб.

Фигурантами по делу проходят 14 человек, включая бывшего председателя правления НВК-Банка Владимира Кравцева. Последнему вменяли девять эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Следствие утверждало, что обвиняемый выводил средства на счета подконтрольных ему организаций, выдавая им невозвратные кредиты, и таким образом похитил 172 млн руб. В начале мая дело передали в Волжский районный суд Саратова.

Никита Маркелов

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