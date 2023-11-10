«Руководство региона обязано помогать производителям выходить на внешний рынок»

В ходе недавнего визита в Китай в составе российской делегации во главе с полномочным представителем президента в ПФО Игорем Комаровым губернатор участвовал во встрече с крупными производителями, официальными лицами и представителями научной общественности. Олег Мельниченко рассказал «Ъ» о подписанных соглашениях, возможном объеме инвестиций и сотрудничестве в сфере образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Мельниченко рассказал «Ъ» о результатах поездки в Китай

Фото: Правительство Пензенской области Олег Мельниченко рассказал «Ъ» о результатах поездки в Китай

Фото: Правительство Пензенской области

—Недавно вы вернулись из поездки в Китай. С чем вы туда отправились и какие соглашения были достигнуты?

—Формат российско-китайского межрегионального сотрудничества «Волга — Янцзы» реализуется в рамках поручения президента РФ Владимира Путина с 2013 года. В 2016м состоялось первое заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству, где представители регионов ПФО и шести провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы договариваются о совместной работе. Такой общественный институт интересен в том числе возможностью привлекать в регион инвестиции. Китайские партнеры очень внимательно выбирают контрагентов.

В разные годы правительством Пензенской области были подписаны соглашения о сотрудничестве с Народными правительствами пяти провинций. Первое из них было заключено с провинцией Ганьсу в 2001 году — в год заключения договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве РФ и КНР.Также нами подписан меморандум о сотрудничестве с провинцией Аньхой, администрацией областного центра заключены соглашения с тремя муниципалитетами КНР. В 2022 году подписано соглашение о побратимских отношениях с городом Баоцзи провинции Шэньси, а буквально вчера в рамках нашего рабочего визита — соглашение с Народным правительством провинции Шэньси. На межмуниципальном уровне также заключено соглашение между городами Пенза и Сяньян.

За последние годы Пензенская область нарастила промышленный потенциал. Развивается агропромышленный комплекс и переработка сельхозпродукции. Пензенская область на сегодняшний день полностью обеспечивает себя продовольствием. Дальнейшая цель — глубокая переработка и экспорт. За январь — август 2023 года объем отгруженной сельхозпродукции в Китай из Пензенской области вырос почти в 2,5 раза.

Мы являемся базовым регионом для многих компаний-лидеров мирового рынка. Это безусловный лидер российского рынка по производству мяса индейки — компания «Дамате»; компания «Черкизово», которая также реализует в Пензенской области крупные инвестиционные проекты; успешно развивают производство «Кузнецкий технопарк» (дочерняя компания холдинга «ФомЛайн»); компания «SV–Мебель». До конца этого года 20 наших крупных промышленных предприятий направят на модернизацию и освоение новых производств порядка 5 млрд руб.

Правительство Пензенской области ведет планомерную работу по формированию благоприятного инвестиционного климата. Налоговые льготы, действующие на всей территории региона, предоставляются в зависимости от категорий инвесторов и объемов инвестиций в рамках реализуемых проектов на срок от 3 до 6 лет.

В прошлом году мы внесли изменения в региональный закон о регулировании земельных отношений. Теперь резиденты территории опережающего развития «Сердобск» и индустриального парка «Отвель» могут получать земельные участки по упрощенной процедуре — без проведения торгов по льготной ставке, что позволяет значительно ускорить начало реализации инвестиционных проектов резидентов. Право получать земельные участки в аренду без проведения торгов также предоставлено инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в логистической сфере.

Для новых инвестиционных проектов за счет средств регионального бюджета мы строим инженерную и транспортную инфраструктуру. Инвестпроектам, отвечающим приоритетным направлениям развития региона, может быть предоставлен «Патронажный сертификат губернатора Пензенской области».

Мы всегда открыты к диалогу с бизнесом и заинтересованы в том, чтобы находить взаимовыгодные условия для сотрудничества. Полагаю, что совокупность этих факторов и привела к тому, что компания Shanghai Electric Group подписала с нами договор о намерениях построить в Пензенской области маслоэкстрационный завод и грибной комплекс по выращиванию ­вешенки.

—О каком возможном объеме инвестиций мы сейчас можем ­говорить?

— Цифры озвучивать пока рано, но в первом приближении могу сказать, что речь идет о сотнях миллионов рублей.

—Что регион может предложить потенциальным зарубежным контрагентам?

— В Пензенской области производится более 30% всей мебели в ПФО и 10% в России. Наши китайские партнеры обратили особое внимание на производство мебели и деревообрабатывающую отрасль. Генеральный директор компании (Shanghai Electric Group. — «Ъ») Ши Цзюньпэн предложил использовать отходы, создав предприятия по производству метанола. Мы детально проработаем эту инициативу.

Мы же обратили внимание китайских партнеров на то, что каждый четвертый металлообрабатывающий станок в России производится у нас на заводе «СтанкоСтройМаш» и предложили сотрудничество в этой сфере. «СтанкоМашСтрой» стал резидентом Сяньянской зоны высоких технологий провинции Шэньси, работающей по принципу промышленного развития. Сейчас там действуют 103 высокотехнологичных производства и 12 провинциальных технологических центров. Благодаря всесторонней поддержке Народного правительства провинции Шэньси и города Сяньян наши земляки создают здесь новое предприятие, производящее металлообрабатывающие центры. Протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству подписали генеральный директор «Станкомашстроя» Олег Кочетков, генеральный директор Корпорации развития Пензенской области Сергей Матюкин и представитель Комитета по управлению зоной развития высокотехнологичной промышленности города Сяньян Мао Цзяньжун.

Думаю, что сотрудничество с провинциями Янцзы также возможно в производстве комплектующих и оборудования для мебельной промышленности, машиностроении, кондитерской отрасли.

—Речь идет про производственную базу. А какую продукцию предприятия региона могут ­экспортировать?

— На сегодняшний день в Пензенской области производители полностью обеспечивают внутренний спрос на сельхозпродукцию. Доля соответствующих товаров в валовом региональном продукте превышает 40%, а по числу производимых кондитерских изделий мы входим в первую пятерку среди всех регионов страны. В таких условиях руководство региона обязано помогать производителям выходить на внешний рынок, что мы и делаем.

В 2022 году внешнеторговый оборот между Пензенской областью и Китайской Народной Республикой составил 7,6 млрд руб., в январе – августе 2023 года — уже превысил 9,8 млрд. За январь – август 2023 года в Китай было отгружено более 6 тыс. тонн продукции агропромышленного комплекса, что почти в 2,5 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года.

В Пензенской области работает региональный Центр поддержки экспорта. Как и у новичков, так и у продвинутых экспортеров его услуги пользуются спросом. Это поиск и подбор иностранных покупателей, организация участия в международных выставках и бизнес-миссий за рубежом. В этом году помощь Центр поддержки экспорта получили более 300 компаний. Одни впервые вышли на международный рынок, вторые заключили новые контракты, третьи открыли для себя дополнительные рынки сбыта.

Наверное, стоит отметить, что кроме экспортной и импортной составляющих внешнеторгового оборота у нас в Пензенской области с китайскими партнерами есть один из крупнейших в регионе совместных промышленных проектов. В 2014 году компанией «Азия Цемент» совместно с компанией «Аньхой Конс Цемент» был построен цементный завод. Производственная мощность составляет 1,860 млн тонн в год, создано 500 рабочих мест. Для Никольского района, в котором расположен завод, это очень существенно.

—Что еще область предложила партнерам из КНР?

—У Пензенской области уникальное географическое расположение. По российским меркам мы находимся совсем близко от столицы, рядом территория с крупнейшими городами России, с которыми мы связаны крупнейшими транспортными магистралями, как автомобильными, так и железнодорожными. Это обеспечивает нам идеальную логистику и динамичное развитие производства. Поэтому мы сделали ряд предложений, в частности, о создании на территории региона логистических хабов. Хотелось бы, чтобы зарубежные партнеры из сферы логистики и грузовых перевозок откликнулись. Также предложили сотрудничество в сфере переработки сельхозпродукции. Учитывая объемы производства, соответствующие предприятия с точки зрения той же логистики было бы логично разместить на территории нашего ­региона.

Кроме того, перед началом заседания Совета по сотрудничеству в формате «Волга — Янцзы» состоялось деловое совещание по межрегиональному сотрудничеству, где полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров отметил, что приволжские регионы заинтересованы в наращивании сотрудничества с китайскими партнерами в таких отраслях, как нефтегазохимия, производство электроники, автомобилестроение. Мы готовы развивать эти направления.

—Пензенская область сотрудничает с Китаем только в экономической сфере?

—В 2017 году Совет по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» создал ассоциацию вузов, куда сегодня входят уже 50 китайских учебных заведений 35 российских. В частности, Пензенский государственный университет заключил уже более десятка соглашений о сотрудничестве с вузами ­Китая.

Соглашения о сотрудничестве в области науки и образования подписаны с Хунаньским институтом наук и технологий, Чунцинским университетом, Уханьским текстильным университетом, Университетом традиционной медицины города Ченду, Гананьским педагогическим университетом, Ланьчжоуским городским университетом и Ланьчжоуским университетом транспорта — этот список можно продолжать долго. В Пензенских вузах обучается 60 граждан КНР. В одной из самых современных пензенских школ около 400 учеников учат китайский язык, а также проводятся совместные мероприятия школьников и студентов из Китая.

Мы побывали на открытии VI Форума Ассоциации вузов «Волга — Янцзы» в Наньчане, административном центре провинции Цзянси. Это крупный центр авиа- и автомобильной промышленности. В работе Форума в составе делегации Пензенской области в КНР принимали участие ректоры двух Пензенских вузов — ПГУ и ПГТУ.Думаю, что они также увидели новые возможности для наращивания взаимодействия российской и китайской научной ­общественности.

Беседовал Никита Маркелов