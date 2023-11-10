Петрушка отпущения

После сообщений в СМИ о провале Саратовской области на выставке-форуме «Россия» свой пост оставила заместитель регионального министра культуры Татьяна Астафьева. Такое решение некоторые депутаты облдумы назвали логичным, другие — странным, а деятели культуры — трагическим. Как неудачное содержание стенда региона на ВДНХ власти расценили находившихся там куклу-Петрушку, гармонистов и т.д. Политологи считают, что суть проблемы не в Петрушках, а в непроработанной деловой программе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставку на ВДНХ открыли 4 ноября, она продлится до 12 апреля 2024 года

Фото: министерство экономического развития Саратовской области Выставку на ВДНХ открыли 4 ноября, она продлится до 12 апреля 2024 года

Фото: министерство экономического развития Саратовской области

На этой неделе в Саратовской области обсуждают не­удачу регионального стенда на форуме-выставке «Россия». Выставку на ВДНХ открыли 4 ноября, продлится она полгода, до 12 апреля. Из бюджета субъекта на организацию павильона выделили 76 млн руб., заказчиком работ для мероприятия стало подведомственное министерству экономического развития региона ООО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» (руководитель — Елизавета Нечаевская, см. «Ъ» от 8 ноября). Результат, как выразилась депутат Мария Усова («ЕР»), оказался «не очень».

Вчера поста лишилась первый заместитель регионального министра культуры Татьяна Астафьева. Она ушла по собственному желанию. Информацию «Ъ» подтвердили в пресс-службе ведомства. Уточнить, действительно ли чиновница отвечала за организацию саратовского стенда, отказались, но эту информацию подтвердили депутаты Саратовской областной думы Роман Чуйченко («ЕР») и госпожа Усова (председатель и член комитета по информационной политике ­соответственно).

Госпожа Астафьева трудилась заместителем директора областного центра народного творчества имени Руслановой, директором Энгельсского отдела ЗАГС, с февраля 2021 по февраль 2022 года— исполняла обязанности министра культуры Саратовской области.

Господин Чуйченко сообщил в личном Telegram-канале о выговорах ответственным за стенд министрам — экономического развития (Андрей Разборов) и культуры (Наталия Щелканова). Информацию без уточнения подробностей подтвердили «Ъ» в региональном правительстве. «Это весьма гуманное решение за демонстрацию непонимания масштаба мероприятия, к которому им было доверено подготовить экспозицию родной Саратовской области»,— полагает Роман Чуйченко. Депутат отметил, что после провала в первый день будет сложно «перепозиционироваться».

Среди причин неудачи парламентарий выделил «перевод великого в легкий жанр, на хи-хи». Здесь речь идет о кукле-Петрушке и музыкантах с саратовскими гармошками. Такое привлечение гостей к стенду показалось депутату смешным в плохом смысле слова. «Театр „Куклы Папы Карло“ — заслуженный коллектив, пользующийся любовью публики. Лично его создатель артист Александр Авдонин давно доказал свои таланты. В его портфолио есть даже „Золотой Арлекин“. Однако природа возвышенного полностью противоречит природе смешного»,— отметил депутат. Парламентарий полагает, что организовать стенд нужно было так, «чтобы посетители ассоциировали Саратовскую область, например, с Гагариным, но уж точно не с ­Петрушкой».

«Народные традиции тоже хорошо, но не на этой площадке»,— высказалась в личном Telegram-канале Мария Усова. Кадровое решение парламентарий назвала логичным. «Недосмотр это или намеренная попытка сделать как лучше — не столь важно. Получилось, мягко говоря, «не очень», и теперь уже не исправить первое впечатление»,— считает депутат.

«Попавшая под увольнение как ответственная за организацию стенда может иметь какие угодно заслуги, но в этот раз непродуманные действия подставили весь регион и его жителей, для которых Саратовская область — это не только частушки и эмалированные кружки»,— полагает госпожа Усова.

Председатель профильного комитета облдумы Александр Блатман прокомментировать «Ъ» ситуацию отказался. Пресс-служба заксобрания предложила использовать комментарии господ Чуйченко и Усовой.

Из комитета по образованию и культуре Саратовской облдумы с «Ъ» согласился побеседовать Денис Буланов (КПРФ). «Я не хочу говорить про «козлов отпущения», но ситуация выглядит как минимум странно. Если вопрос в деловой программе, то вопрос явно не к замминистра культуры. А если ей вменяют культурную программу, ну, на вкус и цвет фломастеры разные. Кому-то русский рэп нравится, а кому-то — Юра Шатунов (поп-исполнитель. — «Ъ»)»,— отметил депутат. Собеседник также сообщил, что в мае этого года депутаты облдумы спрашивали у представителей исполнительной власти, на что именно планируют направить выделенные на выставку 76 млн руб.: «Внятного ответа мы не получили».

В защиту замминистра выступил художественный руководитель саратовского МАУК «Театр фокусов «Самокат», заслуженный артист РФ Сергей Щукин. «Я обращаюсь к правительству Саратовской области и лично к губернатору Бусаргину с убедительной просьбой спокойно, мудро, взвешенно проанализировать то, что произошло на ВДНХ. В этом мероприятии были задействованы многие, но крайней оказалась Татьяна Астафьева»,— написал фокусник на личной странице в соцсети. Решение об увольнении госпожи Астафьевой артист назвал трагическим, отметив, что «с ее уходом культура понесет огромные потери». «В трудные времена именно она грамотно вела корабль министерства культуры верным курсом, поддерживая культуру области на высоте»,— отметил ­артист.

В комментариях к посту высказались в поддержку замминистра несколько членов организации «Жены Героев». «Это невероятная потеря для культуры Саратовской области. Лично знаю Татьяну Викторовну, и не одно мероприятие организовано совместно, и все они запомнятся «Женам героев» на всю жизнь»,— высказалась руководитель организации ­Наталья Речман.

Директор энгельсского МБУ «ДК «Ударник» Ирина Баскакова назвала Татьяну Астафьеву «человеком с огромной работоспособностью, профессионалом своего дела». «Уверен, принято решение сгоряча, и хочется в это верить! Очень прошу руководителей области проанализировать ситуацию и сесть за стол переговоров. Астафьева нужна области как никогда, вокруг нее собраны все значимые люди культуры и искусства нашего города и области»,— полагает заслуженный артист РФ Андрей Берестенко. «Мне 81 год. Я связан с культурой с 1958 года. И на протяжении этих лет мне пришлось работать со многими руководителями областного министерства культуры. Татьяна Викторовна отличается своим отношением к работе — это преданность своему делу, профессионализм. Я надеюсь на адекватное решение»,— высказался ветеран культуры Валерий Краснов. «Это шутка какая-то? Этого просто не может быть! Татьяна Викторовна человек с большой буквы, настоящий профессионал своего дела. Таких людей очень мало в наше время. Ценить и беречь нужно такие кадры», — написала руководитель МУК «Клуб Парус» Анна ­Овчинникова.

Политолог Всеволод Колобродов считает, что увольнением ответственной за культурное наполнение стенда саратовские власти могут «прикрывать» более серьезную проблему — не­удачную деловую программу. «Главная цель таких форумов — привлечение инвестиций, имидж региона. Дело не в Петрушках с гармонистами, потому что они плюс-минус везде одинаковые. Более того, далеко не все регионы ставили на яркую культурную программу, некоторые ограничились презентацией бизнес-потенциала. А у нас получается, что Петрушка есть, а причесанной, красивой и убедительной презентации нет»,— резюмировал собеседник «Ъ». Ранее член экспертного совета Государственной думы Дмитрий Тортев также указывал на главное мерило успеха стенда — привлеченные ­инвестиции.

Дарья Васенина