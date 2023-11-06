Губернатор Пензенской области возглавил делегацию в Китай

Глава Пензенской области Олег Мельниченко рассказал в личном Telegram-канале о работе региональной делегации в Китайской народной республике.

«Первая встреча была с советником-посланником посольства РФ в КНР Иваном Желоховцевым. Обсудили с ним вопросы взаимодействия региона с Китаем», — рассказал губернатор.

Господин Мельниченко отметил, что Пензенская область уже несколько лет работает с китайскими партнерами. Внешнеторговый оборот субъекта РФ и страны составил по итогам августа этого года порядка 10 млрд руб., за весь прошлый год было 8 млрд руб. «Наращиваем сотрудничество и в станкостроении, сфере переработки сельхозпродукции», — отметил глава региона.

Пензенская область взаимодействует с 11 вузами Китая, в ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» учатся 60 китайских студентов. Среди делегатов губернатор выделил председателя совета ректоров Александра Гулякова: «уверен, он привезет новые проекты».

«Помощь в развитии наших взаимовыгодных отношений оказывает участие в международном проекте „Волга — Янцзы“, который реализуется уже 10 лет», — заметил господин Мельниченко.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.