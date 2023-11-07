Поволжье показалось на ВДНХ

В День народного единства в Саратовской, Астраханской и Волгоградской областях прошли крупные праздничные концерты. В Пензенской ограничились «Ночью искусств». В этот же день все субъекты отчитались об организации павильонов на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ.Одним из самых популярных в первый же день стал волгоградский стенд. Эксперты отметили, что не всем регионам удалось «попасть в тренд».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Регионы России представили стенды на Выставке достижений народного хозяйства в Москве

Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ Регионы России представили стенды на Выставке достижений народного хозяйства в Москве

Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ

На концерте «Мы Россия. Мы вместе. Мы едины» в астраханском спорткомплексе «Звездный» выступили «симфонический оркестр Прикаспийских государств, известная рок-группа «СерьГа», оперные и эстрадные исполнители». «Особенно горячо астраханцы поддерживали песни Сергея Галанина, посвященные нашим военнослужащим»,— написал в личном Телеграм-канале губернатор Игорь Бабушкин. Найти в открытых источниках информацию о стоимости проведения мероприятия «Ъ» не удалось.

Для саратовцев возле консерватории 4 ноября организовали «патриотический концерт». На нем выступили «городские творческие коллективы и рок-группа «Наши» в рамках тура «Своих не бросаем». Мероприятие, как сообщил в личном Телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин, профинансировали «Народный фронт» и Президентский фонд культурных инициатив. В Волгограде состоялся «митинг-концерт» на набережной. В Пензе организовали «Ночь искусств». Губернатор Олег Мельниченко на протяжении дня публиковал отчеты о поддержке военнослужащих, начав с поздравления бойцов из зоны СВО.

К Дню народного единства приурочили открытие Всероссийской выставки-форума «Россия». В Москве на ВДНХ 89 регионов представили свои стенды. Выставка стартовала 4 ноября и продлится до 12 апреля следующего года.

Отчет о саратовском павильоне на выставке опубликовали только в Телеграм-канале ответственного за освоение выделенных средств министерства экономического развития региона (возглавляет Андрей Разборов). В нем сказано, что «открытие стенда посетили лучшие представители молодежи региона» и ректор Театрального института им.Б.Щукина Евгений Князев. Для гостей стенда музыканты в национальных костюмах играли на саратовских гармошках, предлагали ознакомиться с одинаковыми сувенирными кружками, выставленными на фоне карты Саратовской области, деревянными игрушками и т.д.

Фото представленного на ВДНХ «трансформирующегося мультимедийного лотоса», лепестки которого должны «рассказать о туристическом потенциале, культуре, развитии…» опубликовал глава региона Игорь Бабушкин. Пензенский губернатор Олег Мельниченко пригласил всех ознакомиться с экспозицией, представляющей производственные, технические, сельскохозяйственные и другие достижения. Гостям павильона предлагают VR-экспозицию и чтение цифрового артиста ­Павла Воли.

Волгоградский стенд, за­явили в официальном канале региональной администрации, «стал одним из самых популярных в первый день работы». Гостям предлагают сфотографироваться на фоне 3,5метровой Родины-матери, порисовать на стене и покрутить педали велосипеда. VR-шлемов было больше, чем у Пензы, — показывали экскурсии по местным достопримечательностям. Помимо прочего, на волгоградской площадке подписали первое соглашение форума — с Нижегородской областью. Губернаторы Андрей Бочаров и Глеб Никитин договорились о реализации патриотического туристско-образовательного проекта «Уроки с путешествием».

В минэкономразвития Саратовской области оперативно предоставить информацию о затратах на организацию регионального стенда не смогли. Местные СМИ написали о 76 млн руб. На портале «Госзакупки» «Ъ» удалось найти соответствующие тендеры на общую сумму свыше 53,5 млн руб.

Согласно информации портала «Госзакупки», ООО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» (бывшее ГУП, подведомственное минэкономразвития региона), заключило с неуказанными единственными поставщиками ряд договоров. На изготовление, монтаж, и демонтаж выставочного стенда ушло 15,479 млн руб. Срок исполнения: 8 сентября 2023 года — 31 мая 2024го (выставка длится с 4 ноября до 12 апреля).

С 7 сентября по 1 мая неизвестный подрядчик предоставляет тому же заказчику в аренду «мультимедийное оборудование» — профессиональную радио- и телевизионную аппаратуру. За эту услугу суммарно заплатят 6,7 млн руб. В 18,427 млн руб. обойдутся услуги по «обеспечению участия Саратовской области в Международной выставке-форуме «Россия», срок исполнения: 5 сентября — 1 мая. 905 тыс. руб.— изготовление макета саратовской набережной: 4 сентября — 20 декабря 2023 года. 479 тыс. руб.— «монтаж стеновых перегородок». 4,155 млн руб.— изготовление некоего макета.

119 тыс. руб. отдали за изготовление и размещение рекламы, 950 тыс.— за «создание видеороликов и графическое оформление видеоконтента», 1,6 млн руб.— за «услуги по демонстрации и реализации продукции, производимой на территории Саратовской области» (демонстратор-продавец), 499 тыс. руб.— за «внедрение элементов CRM-системы» и т.д.

Член экспертного совета при Государственной думе РФ Дмитрий Тортев выделяет два фактора посещаемости региональных стендов на подобных выставках: зрелищность («для привлечения обычных гостей») и деловая программа. Эффективность последней, отметил собеседник „Ъ“, измеряется объемом привлеченных инвестиций.

«По части зрелищности субъекты устроили между собой настоящее состязание. Достаточно вспомнить гигантские головы на стенде Нижегородской области, которые символизировали реки Волгу и Оку»,— поделился впечатлениями господин Тортев.

Эксперт отметил, что многие регионы представили «беспроигрышные варианты, имеющие общефедеральную известность». «Власти Волгоградской области сделали ставку на знаменитой скульптуре «Родина-мать зовет!», что полностью соответствует современным общеполитическим трендам»,— полагает собеседник.

«Организаторы Саратовской области уцепились за местечковость и проиграли соседям по посещаемости. И речь идет о регионе, где расположены предприятия, сотрудничающие с Рос­космосом, где совершил посадку Герман Титов. Ведь сам форум — не только показ прошлых достижений, но и обозначение контуров будущего развития страны. Увы, но Саратовская область с коробейниками и гармонистами оказалась за бортом основного посыла форума»,— считает Дмитрий Тортев. Собеседник отметил, что конечные выводы можно будет сделать по результатам деловых программ регионов — объему привлеченных инвестиций.

Дарья Васенина