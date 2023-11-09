В Марксе пытаются вернуть водоканал из частных рук

Жители Маркса Саратовской области обратились к губернатору Роману Бусаргину и главе района Дмитрию Романову с требованием возвратить местный водоканал в муниципальную собственность. Просители прислали копию документа «Ъ — Средняя Волга».

«Марксовский водоканал давно является частным бизнесом определенного круга лиц. Очень странно, как такое вообще произошло. Почему такая организация вообще стала частной собственностью», — интересуются горожане.

Среди проблем просители выделяют невозможность участия администрации в ремонте и модернизации водоканала, из-за чего «в городе постоянные отключения воды и грязь из крана». «Невозможно ни приготовить еду, ни постирать вещи, ни даже помыться. А ведь мы платим за такое водоснабжение немалые деньги! Причем дважды — потому что вынуждены покупать воду в автоматах, которые, по слухам, принадлежат руководству нашего же водоканала и его учредителям», — рассказали марксовчане. По данным Kartoteka. ru, в городе до недавнего времени существовало ООО «Регионторгсервис», принадлежащее некоей Оксане Емелиной (однофамилица местного депутата и племянника экс-главы района). По ОКВЭД компания с 2015 года занималась «забором, очисткой и распределением воды» и прекратила деятельность в июне 2023-го.

Жители Маркса требуют у властей объяснений насчет перехода водоканала в частное владение и возвращения предприятия в муниципальную собственность. Просители также указывают на возможные признаки коррупции. Аналогичные обращения горожане направили президенту РФ Владимиру Путину, спикеру Государственной думы Вячеславу Володину, главе СКР Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову.

Председатель комиссии по ЖКХ собрания депутатов Марксовского района Игорь Деревянко заявил корреспонденту издания «Общественное мнение», что год назад лично поднимал вопрос возвращения водоканала. «Собрание депутатов тогда приняло решение заслушать вопрос повторно. Потом обсуждение перенесли — мы тогда были заняты, собирали и отправляли грузы в зону СВО. В итоге его перенесли еще раз», — рассказал собеседник.

Марксовский МУП «Водоканал» фактически прекратил свои функции в 2006 году при главе района Юрии Моисееве. В 2012-м господин Моисеев стал зампредом регионального правительства, а с 2014-го был членом Правления Международной Ассоциации Аэропортов — директором по взаимодействию с государственными органами УК «Аэропорты Регионов».

На месте МУПа создали два частных аналога — ООО «Водоканал» и ООО «Водоканал-Плюс». Оба называют аффилированными с господином Моисеевым и его родственниками, в частности, племянником Александром Емелиным — ныне депутатом Марксовского городского совета. Примерно тот же состав учредителей и у «Водоканал-Плюс». Из новых лиц: Светлана Линючева. Компанию зарегистрировали 1 декабря 2006 года, Александр Емелин вошел в состав учредителей 5 февраля 2013 года.

В 2018 году в суд подавали иски о банкротстве обеих компаний, но дело кончилось заключением мировых соглашений, по которым не только имущество, но и насосные станции, цеха, подземные водопроводы, теплотрассы, биологические пруды, два десятка артезианских скважин, а также право аренды почти 290 тыс. кв. м перешли ООО «Волга» (ОКВЭД: строительство жилых и нежилых зданий). Среди учредителей, владельцев и руководителей которого значились и значатся Нина Моисеева, Марина и Александр Емелины. Администрация Марксовского района указывала в суде на значительно превышающий исковые требования объем полученного «Волгой» отступного. Тем не менее, соглашения подписали. «Водоканал» сегодня числится фирмой в процессе банкротства, «Водоканал-Плюс» — действующей компанией, заработавшей в 2022 году 2,1 млн руб. (численность персонала — 36 человек, гендиректор — Олег Заславский).

По информации Kartoteka.ru, в прошлом году в Марксе зарегистрировали ООО «Водоканал-М» и ООО «Водоканал-М Плюс». Учредитель обеих фирм — Владимир Есипов, директор — Игорь Торин. ОКВЭДы компаний совпадают с «Водоканалом» и «Водоканалом-Плюс» — забор, очистка и распределение воды, а также сбор и обработка стоков соответственно.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.