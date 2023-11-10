В Энгельсе завтра обещают массовые катания на коньках

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин посетил во время рабочей поездки в Саратовскую область, которая прошла 6 ноября, Энгельс, где достроили детскую ледовую арену. Подробностями визита поделились в Telegram-канале «Володин Саратов».

Отмечается, что арену достроили уже три месяца назад, но из-за затянувшейся передачи объекта местными властями на баланс региона местным жителям лед все еще не доступен.

Глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов заверил политика, что «массовые катания» стартуют уже завтра, 11 ноября. Губернатор Роман Бусаргин уточнил позднее в личном Telegram-канале, что Ледовый дворец откроется в 11 утра.

Завтра на льду ждут только местных школьников, а в воскресенье арену откроют для всех желающих. «В понедельник там стартуют тренировки по фигурному катанию, хоккею, а также занятия детской команды „Химик“», — уточнил господин Бусаргин.

Дарья Васенина

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