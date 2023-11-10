Фестиваль магии в Перми отменен после вмешательства РПЦ

Эзотерическая мастерская «Две метлы» в Перми отменила проведение магического фестиваля. Об этом сообщается в соцсетях мастерской. «Приносим извинения, сегодня фестиваль не состоится» - написано в объявлении. Мероприятие по магии должно было пройти с 10 по 12 ноября. В программе были мастер-классы по чаям и травам, по обережным куколкам, а также медитации с бубнами. На мероприятии можно было получить прогноз на 2024 год. сделать себе амулет.

Мероприятие было отменено после того, как настоятель прихода собора Во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла иерей Сергей Кармашев призвал закрыть эзотерическую мастерскую «Две метлы». По его мнению, за фестивалем скрывался «шабаш». Он разместил петицию на странице собора в соцсети.

«Две метлы» не в первый раз вызывает гнев православных активистов. В октябре 2022 года молодой человек попытался напасть на мастерскую магии «Две метлы». С собой у него была бутылка с горючей смесью и предмет, похожий на пистолет. Злоумышленник был задержан полицейскими. Нападение произошло после того, как главный редактор и гендиректор православного телеканала «Спас» Борис Корчевников потребовал от властей запретить «Фестиваль магии», проведение которого анонсировал с 28 по 30 октября коллектив мастерской. Против мероприятия выступили и представители так называемого движения «Зов народа», которые позиционируют себя как возродители традиций, культуры, нравственности и «духовных скреп» России. После этого сотрудники мастерской стали получать угрозы. От проведения мероприятия организаторы тогда решили отказаться.