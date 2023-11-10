Во Львове снесли памятник Валентине Терешковой

Во Львове (Украина) снесли памятник первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой, которая в настоящее время является депутатом Госдумы России от Ярославской и Костромской областей. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «РИА Новости«, кадр трансляции местного телеканала «Говорит большой Львов» Фото: «РИА Новости«, кадр трансляции местного телеканала «Говорит большой Львов»

Памятник установили в 1983 году. Расположен он был на улице Терешковой, позже ее переименовали в улицу имени Ивана Выговского. Как сообщает ТАСС, демонтировать памятник хотели с 2015 года, даже существовали планы по перевозке его в Ярославскую область, где родилась госпожа Терешкова.

Снос произошел в рамках «политики декоммунизации» Украины, включающей в себя демонтаж советских памятников и переименование топографических объектов. В 2021 году Львовский горсовет отказывался сносить памятник, мотивируя это отсутствием идеологической нагрузки.

Руководитель ярославского исполкома «Народного фронта» Оксана Каменецкая назвала снос памятника Валентине Терешковой проявлением «русофобии».

«Русофобия и "культура отмены" — одна из линий противостояния России с коллективным Западом, эти попытки не увенчаются успехом, нельзя отменить страну и достижения ее граждан. Нужно противостоять этому движению. Каким образом? Воспитывать гордость за все российское, широко рассказывать о наших достижениях!»,— прокомментировала госпожа Каменецкая «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова