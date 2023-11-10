Польская оппозиция договорилась сформировать правительство во главе с Туском

Прошедшие в Сейм (парламент) Польши оппозиционные объединения «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» подписали коалиционное соглашение и заявили о намерении сформировать новое правительство страны. Возглавить его, согласно соглашению, должен бывший польский премьер, экс-глава Евросовета Дональд Туск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Czarek Sokolowski / AP Фото: Czarek Sokolowski / AP

«Мы договорились все четыре года работать над благополучием. Мы берем на себя ответственность за судьбу страны. Да, нам сейчас необходимо будет добиться согласования нашего предложения по составу правительства с президентом Анджеем Дудой, но мы готовы к этому и будем ждать, сколько потребуется. Попытки создать правительство из членов партии "Право и справедливость" и ее союзников мы будем блокировать»,— отметил господин Туск (цитата по Gazeta Wyborcza).

Персональный состав будущего кабинета министров польская оппозиция пока не раскрывает, пообещав сделать это после завершения «всех формальных процедур».

При этом президент Польши Анджей Дуда решил предоставить своим союзникам по консервативной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского право сформировать правительство, несмотря на недостаточное число мандатов в Сейме по итогам октябрьских выборов. В качестве премьер-министра страны партия господина Качиньского видит действующего главу правительства Матеуша Моравецкого. Однако представители оппозиции убеждены, что необходимого для утверждения количества голосов политик собрать не сможет.

На прошедших 15 октября парламентских выборах правящая в Польше партия «Право и справедливость» победила, набрав 35,38% голосов. При этом она потеряла большинство в парламенте — такой результат не позволит получить большинство мест и затруднит самостоятельное формирование правительства. Второе место заняла оппозиционная «Гражданская платформа» во главе с экс-премьером Дональдом Туском, которая набрала 30,7%, третье — правоцентристская партия «Третий путь» (14,4%), четвертое — «Новые левые» (8,61%).

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Президент прикрылся традицией».

Александр Кислов