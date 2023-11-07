Президент прикрылся традицией

Президент Польши Анджей Дуда решил предоставить своим союзникам по консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослава Качиньского право сформировать правительство, несмотря на недостаточное число мандатов в Сейме по итогам октябрьских выборов. Решение он объяснил данью традиции, когда первой такое право получает партия, набравшая на выборах больше всего голосов. При этом господин Дуда предпочел проигнорировать тот факт, что объединенная оппозиция превзошла ПиС по числу полученных мандатов и имеет куда больший шанс сформировать коалиционное правительство. Скорее всего, оппозиция этим шансом воспользуется, однако маневр президента позволит ПиС задержаться у власти как минимум до середины декабря.

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Фото: Reuters Президент Польши Анджей Дуда

Фото: Reuters

Переход власти в Польше к оппозиции не станет легкой прогулкой для «Гражданской коалиции» во главе с экс-премьером и бывшим главой Евросовета Дональдом Туском, а также двух его потенциальных союзников по правительству — коалиции «Третий путь» и партии «Новые левые». Во время выборов 15 октября оппозиция на троих получила 248 мандатов в 460-местном Сейме, в то время как ПиС — лишь 194 кресла при практически полном отсутствии желающих вступать с ней в союзы. Таким образом, ответ на вопрос, кому формировать новое правительство, напрашивался сам собой, несмотря на формальное первое место у партии Ярослава Качиньского. Проблема была разве что в том, что президент Анджей Дуда — давний соратник ПиС, а, по сути, единственный объединяющий фактор оппозиционной тройки — их жесткое неприятие действующей власти.

Еще на этапе оглашения результатов выборов закралось подозрение, что господин Дуда попробует помочь союзникам, предоставив им возможность первыми попытаться сформировать правительство. На его стороне была неформальная традиция отдавать первую попытку победителю выборов в Сейм. «Я решил продолжить добрую парламентскую традицию, согласно которой победившая сила первой получает шанс сформировать правительство»,— заявил 6 ноября Анджей Дуда, назначив действующего премьера Матеуша Моравецкого ответственным за формирование кабинета министров.

По его словам, это решение пришло к нему «после спокойного анализа и консультаций», однако справедливости ради стоит заметить, что подобный сценарий глава государства допускал еще в первые дни после октябрьских выборов. Учитывая, что все прошедшие в Сейм силы, включая ультраконсервативную «Конфедерацию», уверяли в отказе вступать с ПиС в коалиции, взвешенное решение президента больше походило на пас последней надежды своим давним союзникам.

В оправдание господин Дуда заявил, что во время консультаций с лидерами парламентских партий и коалиций обнаружил конкурирующие заявки на формирование правительства, а потому пришел к выводу, что «все эти вопросы еще остаются открытыми».

Другими словами, оппозиция не показалась Анджею Дуде достаточно сплоченной, а значит, и уступать ей без борьбы не было смысла.

Таким образом, быстрого перехода власти не будет — ПиС останется у руля в Польше как минимум до середины декабря. Так, 13 ноября пройдет первое заседание Сейма нового созыва, затем у Матеуша Моравецкого будет две недели, которыми он воспользуется для того, чтобы составить список министров и представить их Анджею Дуде. После этого у господина Моравецкого в распоряжении окажутся еще две недели, во время которых он будет презентовать свою программу, и лишь по истечении этого срока в парламенте пройдет голосование по вотуму доверия предложенному премьером правительству.

Если Матеуш Моравецкий потерпит неудачу, то есть не наберет простого большинства в поддержку своего кабинета, то право сформировать правительство перейдет парламенту, который, как ожидается, выдвинет в премьеры Дональда Туска. До этого момента господин Моравецкий продолжит исполнять обязанности главы правительства, продлевая правление команды Ярослава Качиньского. Анджей Дуда, несмотря на симпатии к ПиС, уже пообещал: если ситуация сложится именно так, то он «немедленно назначит на пост» выбранного Сеймом оппозиционного премьера.

Оппозиция решение господина Дуды не приветствовала. Дональд Туск, призывавший президента не медлить и назначить премьер-министром его, отметил, что задержка с переходом власти может подорвать шансы на разблокирование предназначенных Польше денег от ЕС (их Брюссель заморозил из-за недовольства судебной реформой в республике, фактически лишившей суды независимости).

По мнению господина Туска, он в любом случае возглавит правительство, но затеянная господином Дудой «игра неоправданно ведет к ощутимым потерям с точки зрения польских интересов».

Впрочем, попытку Анджея Дуды подыграть ПиС нельзя считать полностью обреченной на провал. Несмотря на, казалось бы, бесперспективность затеи, правящая партия не теряет надежд сформировать правительство за счет союза с какой-либо из оппозиционных партий. Самое слабое место в оппозиционной тройке — коалиция «Третий путь», обладающая 65 мандатами.

Эта сила была сформирована специально под выборы из партии «Польша 2050» во главе с Шимоном Головней и Польской коалиции, костяк которой составляет Польская народная партия во главе с Владиславом Косиняк-Камышем. Из-за неоднородности «Третьего пути» сохраняется риск, что одна из его частей могла бы совершить кульбит, который похоронил бы надежды польской оппозиции. Теоретически подставить коллег мог бы господин Косиняк-Камыш — наиболее часто критиковавший господина Туска и делавший витиеватые заявления по поводу будущего правительства, оставляя себе пространство для маневра.

Собственно, Польскую народную партию в надежде получить недостающие голоса и собрался «обрабатывать» в ближайшие недели Матеуш Моравецкий. По мнению экспертов, шансов оторвать Владислава Косиняк-Камыша от оппозиции не так много, но было бы странно, если бы ПиС не попыталась это сделать. Консерваторы могут воспользоваться тем, что объединенная неприятием ПиС тройка, состоящая из центристов, правоцентристов и левых, расходится по целому ряду ключевых вопросов. Так, нет согласия по абортам, правам ЛГБТ-сообщества, энергетической политике и другим немаловажным темам.

«Мы ищем подходы, как продвинуться в тех областях, где у нас нет общего мнения»,— признался, критикуя решение Анджея Дуды, Дональд Туск. Его задача на ближайший месяц — сохранить единство в рядах оппозиции, напоминая всем и каждому, почему и против кого они бились на последних выборах.

Алексей Забродин