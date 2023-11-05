На Ораниенбаумском шоссе в Петербурге обновили систему освещения
На улицах Санкт-Петербурга продолжается масштабная замена натриевых светильников на светодиодные. На этой неделе был завершена модернизация системы наружного освещения на Ораниенбаумском шоссе, где оборудовали 83 фонаря нового поколения.
Как сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, вместо установленных десятилетиями назад 400-ваттных светильников сотрудники СПб ГБУ «Ленсвет» установили на Ораниенбаумском шоссе новые фонари мощностью по 240 Вт. Потребление электроэнергии снизилось, при этом улучшилось качество освещения.
Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что систему наружного освещения в Петербурге модернизировали также на Английской и Ушаковской набережных, на Ломаной улице в Московском районе, в Дегтярном переулке в центре города на улице Бурцева.