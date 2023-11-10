Valve анонсировала новую Steam Deck с OLED-экраном

Американская видеоигровая компания Valve сообщила, что новая версия портативной консоли Steam Deck выйдет 16 ноября. Среди нововведений — OLED-экран и больший объем памяти. Также в компании заявили, что через два или три года Valve выпустит более производительную Steam Deck 2.

Новые версии Steam Deck с OLED-экраном будут стоить $549 за устройство с накопителем 512 Гб и $649 — за консоль с 1 Тб памяти. Будет также ограниченная линейка консолей с полупрозрачным корпусом — заказать эту версию можно будет только в США и Канаде. По производительности новые версии не отличаются от оригинальной консоли, однако OLED-экран значительно улучшает картинку.

Steam Deck с объемом 256 Гб и LCD-экраном подешевеет до $399. С производства снимут модели Steam Deck с накопителями на 64 Гб и 512 Гб. Технологическое обновление консоли является последним для нынешнего поколения, в дальнейшем разработчики займутся Steam Deck 2, которая будет иметь значительный прирост в мощности.

Ранее СМИ сообщали, что тираж Steam Deck к концу текущего года мог превысить 3 млн копий. Valve неоднократно пыталась выйти на рынок игровых устройств, однако большая часть попыток закрепиться на нем оказались безуспешными. С 2019 года компания также продает свой шлем виртуальной реальности Valve Index.

Евгений Федуненко