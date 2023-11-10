Глава Тинькофф-банка рассказал о «жутком дефиците» IT-специалистов

Глава Тинькофф-банка Станислав Близнюк на форуме Finopolis 2023 рассказал о двух проблемах, которые в последнее время наблюдаются на IT-рынке. По его словам, в России «жутко» не хватает специалистов в сфере IT, вследствие чего снижаются профессиональные навыки потенциальных кандидатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Близнюк

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Станислав Близнюк

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Когда человек выходит на рынок IT, он через три дня получает пять-семь офферов, причем с повышением. Просто жуткий дефицит кадров. К чему дефицит приводит? К двум последствиям. Одно последствие — это что цена подрастет, это вызов для многих компаний»,— отметил господин Близнюк, слова которого приводит РБК.

Другим последствием этой тенденции глава Тинькофф-банка назвал ухудшение качества кадров. «Потому что зачем учиться, если и так тебя возьмут при нескольких накачанных скиллах»,— объяснил Станислав Близнюк. Он уточнил, что сам «Тинькофф» с этой проблемой пока особо не столкнулся, но, вероятно, почувствует ее в перспективе трех-пяти лет.

В начале 2021 года дефицит квалифицированных кадров в сфере IT достигал показателя от 500 тыс. до 1 млн человек в год. По оценке главы Минцифры Максута Шадаева на конец августа 2022 года, дефицит кадров в IT-отрасли составлял около 500–700 тыс. человек.

О развитии рынка информационных технологий в России — в материале «Ъ» «IT из одного окна».

Милена Костерева