В Адыгее разработали проект по управлению группой дронов на основе ИИ

В Майкопском государственном технологическом университете (МГТУ) разработали уникальную систему искусственного интеллекта для управления группой беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя научно-образовательного центра промышленной робототехники и технологий ИИ МГТУ Вячеслава Чундышко.

Систему можно применять как в военных, так и в гражданских целях. К примеру, она может быть полезна для обработки полей или наблюдения за сложными сооружениями. Разработка полностью автономна, ей не нужен оператор. При этом она может работать круглосуточно.

Система уникальна за счет разработанной серии алгоритмов и сценариев автономного взаимодействия единиц группы в зависимости от поставленной задачи и в создании автономной распределенной нейросети. Искусственный интеллект обрабатывает входные сигналы каждого дрона и принимает решения в реальном времени всей группой беспилотников разного типа, при этом группа остается дееспособной до последней единицы роя.

Татьяна Ручкина

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