Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о новом заведении в Москве, которое позволит почувствовать себя в европейской аптеке XIX века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Вино и другие лекарства» Фото: «Вино и другие лекарства»

Новый французский бар «Вино и другие лекарства» воссоздает обстановку европейской аптеки XIX века. Авторам проекта принадлежат также рестораны Pharmacie, Kano, «Коллектив Наркомфин», а шеф-повар Сергей Карпов работает сразу на две «аптеки».

По большому счету, новый бар стал логическим продолжением Pharmacie на Ходынке с той только разницей, что в числе «других лекарств» в новом проекте преобладает французская гастрономическая классика. Правда, вся она преподносится в авторском прочтении.

Яйца «Мимоза» подаются с соусом тонато, гужеры — с паштетом из осьминога, в луковый суп добавляется сливочный сыр, придающий бульону кремовую текстуру, а пряный беф-бургиньон дополняют бланшированные овощи аль денте, что прибавляет знакомому блюду свежести и яркости.

Впрочем, есть в меню и абсолютно классические позиции, например, отменная утиная ножка конфи с кофейно-апельсиновым соусом и образцовое крем-брюле. Самый дорогой и раритетный «лекарственный препарат» нового бара-«аптеки» — утка в пресс-даке.

Блюдо готовится за «аптечным прилавком» (он же барная стойка) в несколько этапов, так что в конечном итоге на столе оказывается утиное филе, отдохнувшее на горящем сене с соусом демигляс и соком из костного каркаса утки, побывавшего в серебряном прессе. Он был привезен из закрывшегося ресторана в Париже, и в Москве таких больше нигде нет. Потому и сама canard a la presse «отпускается» строго по рецепту и только на Комсомольском проспекте.