Чистая прибыль производителя Beluga за девять месяцев 2023 года выросла на 1%

Чистая прибыль NovaBev Group («НоваБев Групп», бывшая Beluga Group) по МСФО по итогам девяти месяцев 2023 года достигла 5,26 млрд руб. Относительно аналогичного периода 2022 года показатель вырос на 1%, следует из отчетности компании. Показатель EBITDA вырос на 6% и составил 12,74 млрд руб.

Согласно финансовым результатам за январь—сентябрь 2023 года, выручка NovaBev Group выросла до 77,67 млрд руб., превысив результаты прошлого года на 17%. Валовая прибыль компании увеличилась на 10%, до 29,44 млрд руб., операционная прибыль сохранилась на уровне девяти месяцев 2022 года и составила 8,81 млрд руб. Общие продажи алкоголя сократились на 1%, до 11,3 млн декалитров (дал).

«Одним из достижений периода стала способность компании полностью компенсировать выпавшие доходы от экспорта суперпремиального бренда Beluga. Темпы роста в третьем квартале усилились и продолжают увеличение в связи с наступлением высокого сезона», — прокомментировали в компании.

В январе—сентябре NovaBev Group уменьшила общие отгрузки алкогольной продукции на 1,2% по сравнению с тем же периодом 2022 года, до 11 млн дал. Отгрузки собственных брендов за девять месяцев снизились на 7,5%, а показатели по импортным брендам, наоборот, увеличились — +29,3%.

Выручка NovaBev Group за первое полугодие увеличилась на 14% и достигла 47,9 млрд руб., а чистая прибыль выросла на 35%, до 3 млрд руб. Показатель EBITDA компании составил 7,6 млрд руб., увеличившись на 5%.

Милена Костерева