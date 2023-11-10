«Сатурн-Р» хочет вернуть из бюджета Перми 61 млн руб., внесенные для строительства ЖК «Арсенал»

ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» обратилось в суд с исковым заявлением к Пермской гордуме, желая установить факт отказа увеличить предельную высотность застройки для возведения IV очереди ЖК «Арсенал». Ранее для строительства ЖК «Арсенал» по соглашению с правительством региона и администрацией Перми «Сатурн-Р» внесло в бюджет города благотворительный платеж в 61,3 млн руб., но предельную этажность для последней очереди жилого комплекса власти так и не повысили. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе арбитражного суда Пермского края, установление факта, имеющего юридическое значение, необходимо «Сатурн-Р» для возвращения из бюджета Перми взноса в 61,3 млн руб. уплаченных обществом по соглашению с мэрией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно картотеке арбитражного суда, исковое заявление структуры «Сатурн-Р» к Пермской думе было подано в конце октября. Заявление об установлении факта добросовестного, открытого и непрерывного владения и пользования земельным участком принято судом к производству.

В 2018 году «Сатурн-Р» подписал с правительством края и города соглашение, по которому обязался безвозмездно спроектировать и построить в ЖК школу на 1225 мест со стадионом и встроенный детсад на 175 мест. В феврале 2020 года «Сатурн-Р» перечислил в бюджет Перми 61,3 млн руб. в качестве авансового платежа на строительство детсада — это 50% затрат на его возведение. В 2019 году ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» обратилось в администрацию Перми с предложением повысить высоту застройки с 6 до 14 и 25 этажей на территории под IV очередь «Арсенала». Земля эта ограничена улицами Чернышевского, Модераха, Татищева, Героев Хасана и зданиями по ул. Чернышевского, 23, 35 и 37. Однако дума отправила предложение застройщика на доработку, его так и не удовлетворили. Затем компания безуспешно пыталась оспорить в суде законность соглашения с пермскими властями, по которому обязалась построить и передать в муниципальную собственность школу и садик. Суд был проигран, и «Сатурн-Р» передал образовательные объекты властям. Застроить площадку под IV очередь «Арсенала» компания так и не смогла. Территорию продали «Мегаполису», который готовится к ее освоению.