Humane представил альтернативу смартфону AI Pin

Стартап Humane, основанный бывшими сотрудниками Apple, представил AI Pin — устройство, которое позиционируется как альтернатива классическому смартфону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Humane Фото: Humane

Новинка представляет собой модуль с магнитным креплением, который можно устанавливать на одежду. Аксессуар лишен дисплея, поскольку все взаимодействие с AI Pin ведется через голосовые команды, сенсорную панель на корпусе устройства, а также жесты, за считывание которых отвечает встроенная камера и несколько датчиков. Предусмотрен проектор, способный выводить информацию на различные поверхности.

Устройство работает на базе операционной системы CosmOS и специальной программы AI Mic, которые обеспечивают подключение AI Pin к моделям искусственного интеллекта Microsoft и OpenAI. Обещано, что новый аксессуар является полностью автономным и не требует синхронизации со смартфонами.

Технические характеристики AI Pin не названы. Известно лишь, что работает новинка на базе процессора Snapdragon от Qualcomm, а для использования аксессуара потребуется ежемесячная подписка. За $24 в месяц пользователь получит eSIM оператора T-Mobile, облачное хранилище и доступ к моделям искусственного интеллекта. Сам же AI Pin обойдется в $699 — прием заказов на устройство будет открыт с 16 ноября 2023 года, а поставки покупателям должны начаться в 2024 году.

Максим Вершинин