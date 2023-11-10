Ассоциации инвалидов заявили о снижении компенсаций на средства реабилитации

Всероссийская организация родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) и Московская городская ассоциации родителей детей-инвалидов (МГАРДИ) заявили о снижении компенсационных выплат на ряд средств реабилитации после изменения порядка их расчета. Приказ Минтруда, изменивший порядок определения компенсации за самостоятельно купленные технические средства реабилитации, вступил в силу 27 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В письме на имя президента России Владимира Путина представители МГАРДИ указали, что суммы компенсаций, рассчитанные по новой методике, уменьшились до «катастрофических размеров». «Принятие средневзвешенных цен по федеральным округам для компенсаций людей, безусловно, напугало и запутало родителей детей-инвалидов во всех регионах; отовсюду пишут, спрашивают, что с этим делать»,— рассказала РБК председатель ВОРДИ Елена Клочко.

Согласно ст. 11.1 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», к техническим средствам реабилитации относятся как сложные специальные конструкции (кресла-коляски, вертикализаторы, ходунки, протезы, слуховые аппараты, литература для слепых, специальная ортопедическая обувь), так и расходные материалы (катетеры, подгузники, впитывающие простыни.).

«Основная цель изменений — обеспечить понятный и прозрачный механизм возмещения средств для граждан, приобретающих ТСР за свой счет, и защитить граждан от последствий демпинга по отдельным госзакупкам», — объяснили РБК в Минтруде.

До 27 октября сумма компенсационных выплат соответствовала цене последнего контракта на закупку однородного технического средства реабилитации в регионе. Если в регионе не было таких закупок последние три года, то учитывалась стоимость последнего средства, приобретенного в другом регионе того же федерального округа.

Теперь же сумма компенсации зависит от средневзвешенной цены однородного технического средства реабилитации. Она рассчитывается как сумма всех госконтрактов уполномоченных органов, исполненных в предшествующем году в федеральном округе, разделенная на количество закупленных средств реабилитации. Размер компенсации действует до 1 марта следующего года.

Почему многие дети с тяжелыми заболеваниями не могут учиться в российской школе — в материале Ольги Алленовой.

Милена Костерева