Apple заплатит $25 млн за дискриминацию при приеме на работу

Корпорация Apple договорилась с Министерством юстиции США об урегулировании расследования по обвинению ее в дискриминации при приеме на работу. Apple заплатит $25 млн. Речь идет о том, что компания нанимала сотрудников из других стран, которые хотели получить постоянный вид на жительство в США, вместо того чтобы брать на эти места граждан США и людей, у которых уже есть вид на жительство в стране.

Расследование началось в 2019 году. В Apple отказались признать факт дискриминации, заявив лишь, что в некоторых случаях «непреднамеренно не следовали стандартам Минюста». Большая часть суммы — более $18 млн — пойдет на компенсацию лицам, которые могли пострадать от дискриминации, оставшиеся около $7 млн — штраф за нарушение правил.

Яна Рождественская