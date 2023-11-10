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Коммерсантъ FM
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Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ за десять месяцев составила 1,26 трлн рублей

Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за октябрь составила 132,9 млрд, за десять месяцев — 1,26 трлн руб. Об этом сообщается в финансовой отчетности Сбербанка.

Чистый процентный доход банка за десять месяцев вырос на 37,5%, до 1,9 трлн руб. В октябре чистый процентный доход вырос на 35%, до 214,9 млрд руб. Кроме того, банк зафиксировал рост клиентской активности: число частных клиентов достигло 108 млн, корпоративных — 3,2 млн.

Чистый комиссионный доход с начала года вырос на 17,4%, до 575,3 млрд руб. Банк объясняет это ростом объемов эквайринга и доходов от расчетно-кассового обслуживания. В октябре показатель был на уровне 60,5 млрд руб. Расходы на резервы и переоценку кредитов с начала года составили 552 млрд руб. По данным «Сбера», в октябре влияние на объем резервов оказало укрепление рубля.

По итогам года банк ожидает рекордной прибыли. Минфин прогнозировал прибыль Сбербанка в размере 1,5 трлн руб. Дивиденды за 2023 год планируются на уровне 750 млрд руб. Новую дивидендную политику объявят 6 декабря.

Анастасия Ларина

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