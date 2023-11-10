Губернатор Пермского края вступил в «Единую Россию»

Как стало известно «Ъ-Прикамье», президиум регионального политсовета «Единой России» единогласно поддержал заявление губернатора Пермского края Дмитрия Махонина о вступлении в партию. Заявление главы региона было рассмотрено сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Дмитрий Махонин поблагодарил партийцев за доверие, отметив, что «Единая Россия» является ключевой политической силой в стране и в регионе. «У нас с вами одна цель – развитие региона и повышение качества жизни его жителей. Приоритеты развития Пермского края тесно связаны с партийными проектами, в рамках которых в территориях нашего региона строятся и приводятся в порядок десятки социальных объектов, дорог, повышается уровень доступности медицины, спорта и культуры в муниципалитетах. Уверен, что теперь наше взаимодействие будет еще более эффективным», - заявил глава Прикамья.