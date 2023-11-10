ГК «Покровский»: Минсельхоз РФ высоко оценил качество кубанских комбикормов

Предприятия Краснодарского края наградили на 25-ой Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2023», сообщает министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Фото: ГК «Концерн «Покровский»

В рамках выставки департаментом животноводства и племенного дела Минсельхоза России был организован конкурс «За производство высококачественных кормов и кормовых добавок».

Всего в конкурсе приняли участие 54 компании из 27 регионов Российской Федерации и одна — из Республики Беларусь. Наши комбикорма для крупного рогата скота и свиней отмечены золотой и серебряной медалями, рассказал заместитель директора ООО «Каневского элеватора» (входит в ГК «Покровский») Алексей Максак.

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