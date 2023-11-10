В Петербурге согласовали застройку бывшего участка «Ленфильма»

ООО «РСТИ на Тамбасова» выдали разрешение на застройку участка земли на улице Тамбасова, который раньше занимала студия «Ленфильм». Там возведут многоквартирный жилой комплекс, передает «Деловой Петербург».

Согласно проекту, дома будут рассчитаны на 819 квартир, их общая площадь составит порядка 30 тыс. кв. метров. Над проектировкой комплекса работало ООО «АМЦ проект». От других застроек он будет отличаться трэхэтажными арками подворотен.

РСТИ согласовали пока что строительство первых двух девятиэтажных домов, на стадии выдачи разрешения еще такие же здания, но на двух участках по соседству. Компании предстоит получить документ и на возведение детского сада, рассчитанного на 200 мест.

В городском комитете по строительству отметили, что в прошлом году Градостроительная комиссия поддержала проект, но с условием строительства и безвозмездной передачи Петербургу двух детсадов, школы и помещений для медицинского кабинета.

Ранее сообщалось, что ООО «"Специализированный застройщик "Блэксмит"» планирует возвести жилой дом и апарт-отель на месте авторынка Best в Купчино.

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