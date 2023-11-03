На месте авторынка Best в Купчино могут построить жилой дом и апарт-отель

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (КГА) проводит общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка во Фрунзенском районе города.

Как сообщает 3 ноября «Деловой Петербург», на территории площадью 1,5 га на пересечении улиц Фучика и Пражской, где расположен авторынок Best, компания ООО «"Специализированный застройщик "Блэксмит"» (создана в сентябре 2020 года компанией «Бау Сити» (ГК Bau City Development) намерена построить жилой дом и апарт-отель.

Согласно заявленным параметрам, площадь ЖК должна составить 20,9 тыс. кв. м (жилая площадь — 12,3 тыс. кв. м), апарт-отеля — 23,7 тыс. кв. м. Рядом предполагается также расположить многоярусный паркинг на 159 машино-мест. Кроме этого, инвестор обещает построить на соседних участках два детских сада — на 260 и 140 мест. Отметим, что условно разрешенный вид использования участка, согласно законодательству, не может превышать 50% территории застройки.

По данным издания, основной земельный участок будущего строительства ранее принадлежал управляющему авторынком ООО «Бест». Компания продала его «Бау Сити» в 2018 году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что холдинг Legenda Василия Селиванова арендовал территорию предприятия «Петролак» в Приморском районе Санкт-Петербурга, которую впоследствии может выкупить. Участок размером 1,3 га позволяет возвести жилой комплекс бизнес-класса на 20 тыс. кв. м.

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