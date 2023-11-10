Бывший краевой чиновник покинул пост в Минэке РФ

Бывший первый заместитель министра экономического развития и инвестиций Пермского края Ренат Бекишев покинул руководителя департамента секторов экономики Министерства экономического развития РФ. Со 2 ноября исполняющего обязанности директора департамента назначен Михаил Каминский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ренат Бекишев

Ренат Бекишев



Господин Бекишев проработал в должности руководителя департаментом с июня 2022 года. На эту позицию господин Бекишев перешел с должности заместителя директора этого департамента.

До 11 июня 2022 года департамент секторов экономики Министерства экономического развития России возглавлял другой бывший чиновник из краевого правительства — Максим Колесников, занимавший пост министра экономического развития Пермского края с 2017 года по конец сентября 2020-го.

Источник, знакомый с ситуацией в Минэке утверждает, что господин Бекишев остался работать в министерстве, но «на другой позиции». «У него двое детей за это время родилось. А работа директора департамента федерального ведомства не предполагает наличие свободного времени. Приоритеты сменились» - пояснил он.