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Коммерсантъ FM
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ФСБ задержала в ДНР украинца за организацию заказного убийства

В Донецкой народной республике (ДНР) задержали украинца, подозреваемого в организации покушения на директора одного из производственных объединений Мариуполя. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству по найму).

Как сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ, задержанный организовал покушение, находясь за границей. Его задержали после приезда на территорию региона. Имя и другие подробности о личности задержанного не приводятся.

По версии следствия, подозреваемый обратился к одному из жителей региона с просьбой совершить убийство за 6,5 млн руб. После обвиняемый «передал предполагаемому исполнителю убийства информацию о месте проживания потерпевшего, распорядке его дня, используемом транспортном средстве, а также денежное вознаграждение», уточнили в СКР по ДНР.

Лаура Кеффер

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