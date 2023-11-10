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Экс-гендиректор ООО «Авиатика» арестован по делу о хищениях в Минпромторге

Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца бывшего гендиректора ООО «Авиатика», руководителя АО «Системная динамика» Игоря Пьянкова. Он является фигурантом дела о многомиллионном хищении при создании программного обеспечения для нужд судостроительной промышленности. По данным ТАСС, потерпевшей стороной по делу признан Минпромторг.

Уголовное дело возбудили полгода назад «в отношении неустановленных лиц». В правоохранительных органах сообщили, что в деле идет речь о более 240 млн руб., выделенных из бюджета университету МИРЭА на опытно-конструкторскую работу (ОКР) по проекту «Адаптация». В рамках него должны были создать программное обеспечение для нужд судостроительной промышленности. Согласно пресс-релизу (.pdf) на сайте госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений», по итогам ОКР в том числе разработали «типовую информационную модель объекта морской техники на примере ледокольного судна», также создали «единое унифицированное решение для хранения проектной и рабочеконструкторской документации на базе унифицированного формата».

Инкриминируемые господину Пьянкову преступления относятся к 2016–2018 годам. «"Адаптация" выполнялась МИРЭА с привлечением соисполнителей, среди которых компании Пьянкова, и подразумевала создание типового электронно-цифрового макета судна, разработку унифицированного российского формата хранения проектной документации»,— рассказал неназванный собеседник агентства.

Следователь московского СКР на суде настаивала на аресте Игоря Пьянкова из-за опасений, что он может скрыться, либо предупредить «неустановленных и необнаруженных следствием соучастников». Сам обвиняемый просил не избирать ему меру пресечения, связанную с лишением свободы, отметив, что сотрудничает со следствием. «Я раскаялся, со следствием сотрудничаю и рассчитываю на снисхождение суда»,— заявил господин Пьянков.

Как уточняет ТАСС, обыски, а также задержание фигуранта проводили вместе с сотрудниками управления «П» (отвечает за контрразведывательное обеспечение предприятий промышленности) ФСБ и управления «К» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. «Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 января 2024 года»,— сказано в постановлении судьи Ларисы Семеновой.

Лаура Кеффер

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