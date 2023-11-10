Из свежей почты

Вова Каюрин, 17 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 132 023 руб.

Внимание! Цена лечения 241 023 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 90 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 19 тыс. руб.

Вова родился в тяжелом состоянии, сам не дышал. После выписки из больницы мы сразу начали лечение, занимались дома, возили его на реабилитацию. Постепенно сын окреп, стал ходить с поддержкой, но из-за сильной спастики только на носочках. После операции Вова смог опираться на полную стопу. Но из-за поврежденного нерва правая нога потеряла чувствительность. Сын старается восстановиться, каждый день занимается на тренажере, но руки его плохо слушаются, и речь неразборчивая. Его берут на лечение в Институте медицинских технологий (ИМТ, Москва), и я прошу помощи в оплате. Алена Каюрина, Пермский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Вова нуждается в госпитализации для проведения восстановительного лечения с целью коррекции тонуса мышц, увеличения двигательной активности, развития координации движений».

Егор Баженов, 9 лет, врожденная расщелина альвеолярного отростка, требуется ортодонтическое лечение. 141 580 руб.

Внимание! Цена лечения 294 580 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 130 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 23 тыс. руб.

У Егора врожденное нарушение — расщелина верхней губы, нёба и альвеолярного отростка. Местные врачи сразу посоветовали нам обратиться к московским специалистам. В полгода сыну зашили губу и нос, в полтора устранили расщелину нёба, а с двух лет Егору начали ортодонтическое лечение. Поначалу мы его сами оплачивали, а потом попросили помощи у Русфонда. В октябре сыну провели операцию на челюсти, но до сих пор прикус у него нарушен, жевать трудно, и речь неразборчивая. Нужно продолжить лечение, но оплату нам не осилить. Наталья Баженова, Томская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Егору требуется продолжить ортодонтическое лечение с помощью съемных и несъемных аппаратов на обеих челюстях».

Арсений Иванов, 9 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 139 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 385 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 26 тыс. руб.

Первый перелом у Арсюши случился в полтора месяца: неловко повернулся и сломал правое бедро. А в день выписки из больницы сломалось и левое бедро. Потом переломы пошли один за другим. Нам сказали, что это несовершенный остеогенез и он не лечится. Мы обратились в клинику Глобал Медикал Систем в Москве, где помогают «стеклянным» детям. Там Арсений лечится уже девятый год с помощью Русфонда. Сын окреп, ходит в школу, но прерывать лечение нельзя — кости опять теряют плотность. Помогите нам! Светлана Лисова, Владимирская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Татьяна Хасянова: «Для сохранения достигнутых результатов лечения мальчику необходимо продолжить комплексную терапию».

Маша Матюнина, 5 лет, артрогрипоз, деформация стопы, требуется хирургическое лечение. 172 212 руб.

Внимание! Цена лечения 422 212 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 250 тыс. руб.

Дочка родилась с подвернутыми ножками, у нее выявили заболевание скелетно-мышечной системы — артрогрипоз. Не только стопы, но и кисти рук и пальчики у Маши были деформированы. Стопы гипсовали, руки фиксировали лонгетами и туторами. Кисти распрямили, а стопы нет. В ярославской клинике Маша прошла операцию и лечение по методу Понсети. Но спустя два года стопы опять стали подворачиваться, особенно правая. Потребовалась новая операция на правой стопе, после нее дочка быстро восстановилась. А в этом году и левая стопа стала подворачиваться, и помочь может только еще одна операция. Но мы вынуждены опять просить о помощи. Ирина Марусева, Москва

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Девочке требуется операция — реконструкция среднего и переднего отделов левой стопы, иссечение контрактуры третьего пальца на правой стопе».

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