0,4 процента составил в октябре спад объема входящих платежей в отраслях, ориентированных на потребительский спрос, следует из мониторинга отраслевых финансовых потоков Банка России. «Это может указывать на первые признаки охлаждения потребительского спроса»,— отмечают в ЦБ. Показатель указывает на изменение объема платежей к среднему значению за предыдущий квартал: поскольку на июль—сентябрь пришелся пик роста расходов граждан, пока можно говорить лишь о замедлении потребительского спроса. Основной вклад в снижение показателя внесли производство пищевых продуктов, сельское хозяйство, розничная торговля и операции с недвижимостью. Рост отмечен в сферах финансовых услуг и телекоммуникаций.