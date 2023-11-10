Команда альтернативного прогресса

Правительство утвердило порядок определения малых технологических компаний (МТК), которые видятся властям объектом эксперимента по выращиванию разработчиков дефицитных технологий — доступ ко многим из них РФ утратила после обострения отношений с развитыми странами из-за военной операции на Украине. Попадающие под критерии организации — некрупные, не несущие системных рисков и экономически гибкие — будут вноситься в специальный реестр и смогут рассчитывать на адресные меры поддержки. Стремление оказать дополнительную помощь именно МТК свидетельствует о том, что риск технологического отставания фактически признан властями более серьезной и ощутимой проблемой, чем дефицит товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Постановлением №1847 от 2 ноября правительство определило порядок отнесения технологических компаний к МТК. На получение статуса смогут претендовать организации с выручкой до 4 млрд руб., занятые в приоритетных отраслях, например сельском хозяйстве, IT, туризме, образовании и здравоохранении. В зависимости от выручки за предшествующий год МТК будут относить к одной из четырех категорий — стартапам с минимальным показателем выручки (до 1 млн руб.), стартапам (от 1 млн до 300 млн руб.), ранним (от 300 млн до 2 млрд руб.) и зрелым (2–4 млрд руб.) компаниям.

Все малые технокомпании занесут в специальный реестр на базе ГИС «Экономика». Чтобы попасть в него, предприятиям нужно будет пройти независимую экспертизу в «доверенных» центрах, например в Фонде содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Они будут оценивать инфраструктурную обеспеченность компаний, уровень квалификации специалистов, наличие прав на результаты интеллектуальной деятельности, научно-технический потенциал и другие показатели потенциальных МТК.

Отметим, выделение категории малых технокомпаний — в контуре работы правительства по устранению разрыва между наукой и промышленностью (ее логика описана в разработанном Минэкономики законопроекте «О технологической политике», см. “Ъ” от 25 сентября). Сама же идея отдельного реестра таких компаний заимствована у Китая, говорит директор центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ Евгений Куценко, проходя экспертизу, китайские технологические компании получают право на налоговые преференции — ставка налога на прибыль для таких организаций снижается с 25% до 15%. «По сути, создание реестра — попытка командными методами решить проблему недостатка информации о непубличных компаниях. Зачастую такие компании не раскрывают финансовых показателей, не регистрируют интеллектуальные права собственности, их реальные возможности, опыт и научно-технический потенциал неясны. Из-за этого они зачастую остаются без инвесторов и господдержки»,— отмечает господин Куценко.

По оценкам Минэкономики, к концу года статус МТК смогут получить более 3 тыс. компаний. Пока помощь им сосредоточена в основном вокруг упрощения доступа к уже существующим мерам поддержки. В дальнейшем власти рассчитывают разрабатывать для МТК больше адресных механизмов помощи, в том числе специальный налоговый режим (по аналогии с УСН), а также стимулировать госзакупки у таких компаний. Напомним, ранее Корпорация МСП предлагала вводить отдельные квоты для закупок государства и госкомпаний у МТК, однако Минфин идею не поддержал, сославшись на закупочное законодательство, не предполагающее преференции для отдельных сфер деятельности (см. “Ъ” от 27 сентября).

Отметим, заложенная в постановлении правительства логика фокусировки поддержки не на всех нуждающихся в ней, а лишь на перспективных для роста экономики компаниях впервые появилась у властей во время пандемии (см. “Ъ” от 9 августа 2021 года). Теперь эту же идею в правительстве рассчитывают применить для преодоления дефицита технологий, который, в отличие от дефицита товаров, наращиванием параллельного импорта не решить. Для достижения целей техносуверенитета попадающие под критерии МТК предприятия признаны властями наиболее подходящими — они гибче крупных как при адаптации к «меняющимся экономическим реалиям», так и при генерации и отработке техноинноваций.

Кристина Боровикова, Венера Петрова