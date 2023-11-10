Команда альтернативного прогресса
Белый дом определил критерии компаний, от которых ждет технологических прорывов
Правительство утвердило порядок определения малых технологических компаний (МТК), которые видятся властям объектом эксперимента по выращиванию разработчиков дефицитных технологий — доступ ко многим из них РФ утратила после обострения отношений с развитыми странами из-за военной операции на Украине. Попадающие под критерии организации — некрупные, не несущие системных рисков и экономически гибкие — будут вноситься в специальный реестр и смогут рассчитывать на адресные меры поддержки. Стремление оказать дополнительную помощь именно МТК свидетельствует о том, что риск технологического отставания фактически признан властями более серьезной и ощутимой проблемой, чем дефицит товаров.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Постановлением №1847 от 2 ноября правительство определило порядок отнесения технологических компаний к МТК. На получение статуса смогут претендовать организации с выручкой до 4 млрд руб., занятые в приоритетных отраслях, например сельском хозяйстве, IT, туризме, образовании и здравоохранении. В зависимости от выручки за предшествующий год МТК будут относить к одной из четырех категорий — стартапам с минимальным показателем выручки (до 1 млн руб.), стартапам (от 1 млн до 300 млн руб.), ранним (от 300 млн до 2 млрд руб.) и зрелым (2–4 млрд руб.) компаниям.
Все малые технокомпании занесут в специальный реестр на базе ГИС «Экономика». Чтобы попасть в него, предприятиям нужно будет пройти независимую экспертизу в «доверенных» центрах, например в Фонде содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Они будут оценивать инфраструктурную обеспеченность компаний, уровень квалификации специалистов, наличие прав на результаты интеллектуальной деятельности, научно-технический потенциал и другие показатели потенциальных МТК.
Отметим, выделение категории малых технокомпаний — в контуре работы правительства по устранению разрыва между наукой и промышленностью (ее логика описана в разработанном Минэкономики законопроекте «О технологической политике», см. “Ъ” от 25 сентября). Сама же идея отдельного реестра таких компаний заимствована у Китая, говорит директор центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ Евгений Куценко, проходя экспертизу, китайские технологические компании получают право на налоговые преференции — ставка налога на прибыль для таких организаций снижается с 25% до 15%. «По сути, создание реестра — попытка командными методами решить проблему недостатка информации о непубличных компаниях. Зачастую такие компании не раскрывают финансовых показателей, не регистрируют интеллектуальные права собственности, их реальные возможности, опыт и научно-технический потенциал неясны. Из-за этого они зачастую остаются без инвесторов и господдержки»,— отмечает господин Куценко.
По оценкам Минэкономики, к концу года статус МТК смогут получить более 3 тыс. компаний. Пока помощь им сосредоточена в основном вокруг упрощения доступа к уже существующим мерам поддержки. В дальнейшем власти рассчитывают разрабатывать для МТК больше адресных механизмов помощи, в том числе специальный налоговый режим (по аналогии с УСН), а также стимулировать госзакупки у таких компаний. Напомним, ранее Корпорация МСП предлагала вводить отдельные квоты для закупок государства и госкомпаний у МТК, однако Минфин идею не поддержал, сославшись на закупочное законодательство, не предполагающее преференции для отдельных сфер деятельности (см. “Ъ” от 27 сентября).
Отметим, заложенная в постановлении правительства логика фокусировки поддержки не на всех нуждающихся в ней, а лишь на перспективных для роста экономики компаниях впервые появилась у властей во время пандемии (см. “Ъ” от 9 августа 2021 года). Теперь эту же идею в правительстве рассчитывают применить для преодоления дефицита технологий, который, в отличие от дефицита товаров, наращиванием параллельного импорта не решить. Для достижения целей техносуверенитета попадающие под критерии МТК предприятия признаны властями наиболее подходящими — они гибче крупных как при адаптации к «меняющимся экономическим реалиям», так и при генерации и отработке техноинноваций.